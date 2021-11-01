Підприємців, які відчувають тиск з боку податківців, запрошують на зустріч у Волинську обласну раду

Григорій Недопад 19 жовтня підписав розпорядження № 453 «Про створення робочої групи» з вивчення питань, що виникають у сфері діяльності Головного управління Державної податкової служби у Волинській області.



Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної ради.



Представники бізнесу, які упродовж останнього часу відчувають тиск з боку податкових органів або необґрунтоване перешкоджання здійсненню законної підприємницької діяльності, запрошуються у вівторок, 25 жовтня, на 10.00 годину до сесійної зали обласної ради, за адресою: Київський майдан, 9.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Волинської обласної ради19 жовтня підписав розпорядження № 453 «Про створення робочої групи» з вивчення питань, що виникають у сфері діяльності Головного управління Державної податкової служби у Волинській області.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної ради.Представники бізнесу, які упродовж останнього часу відчувають тиск з боку податкових органів або необґрунтоване перешкоджання здійсненню законної підприємницької діяльності, запрошуються у вівторок, 25 жовтня, на 10.00 годину до сесійної зали обласної ради, за адресою: Київський майдан, 9.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію