Підприємців, які відчувають тиск з боку податківців, запрошують на зустріч у Волинську обласну раду

Підприємців, які відчувають тиск з боку податківців, запрошують на зустріч у Волинську обласну раду
Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад 19 жовтня підписав розпорядження № 453 «Про створення робочої групи» з вивчення питань, що виникають у сфері діяльності Головного управління Державної податкової служби у Волинській області.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної ради.

Представники бізнесу, які упродовж останнього часу відчувають тиск з боку податкових органів або необґрунтоване перешкоджання здійсненню законної підприємницької діяльності, запрошуються у вівторок, 25 жовтня, на 10.00 годину до сесійної зали обласної ради, за адресою: Київський майдан, 9.

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Теги: Підприємці, податківці, обласна рада, Волинь
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