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Росія ще в квітні замінувала Каховську ГЕС: наразі окупанти мінують опори і шлюзи, – розвідка

Росія ще в квітні замінувала Каховську ГЕС: наразі окупанти мінують опори і шлюзи, – розвідка
Окупанти передбачають швидке звільнення українськими Силами Оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.

Зокрема під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЄС. На дамбі встановлено 2 військові тентовані «Камази» без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою.

На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону.

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Теги: Росія, Україна, війна
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