Через «Ягодин» намагались провезти незадекларованого товару на понад 400 тисяч

Через «Ягодин» намагались провезти незадекларованого товару на понад 400 тисяч
Волинські митники на посту "Ягодин" упередили протиправний намір імпортера ввезти з приховуванням від митного контролю товару на понад 400 тисяч гривень.

Про це повідомили на Волинській митниці.

3,5 тисячі штук ручних велосипедних насосів не були заявлені у товаросупровідних документах, однак фактично містились у транспортному засобі, що ввозив збірний вантаж на адресу столичної фірми. "Зайвих" пів тонни товару виявили в результаті поглибленого огляду із перерахунком вантажних місць.

Відповідно до ст. 483 Митного кодексу переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підстави для цього переміщення неправдивих відомостей про нього, його відправника чи отримувача тощо - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення з конфіскацією цих товарів.

Тож матеріали справи за складеним протоколом про порушення митних правил передадуть до суду. До набуття законної сили судових рішень насоси тимчасово вилучені на склад митниці.
Через «Ягодин» намагались провезти незадекларованого товару на понад 400 тисяч

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Теги: Волинська митниця, товар, Ягодин
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