Через «Ягодин» намагались провезти незадекларованого товару на понад 400 тисяч
Сьогодні, 14:15
Волинські митники на посту "Ягодин" упередили протиправний намір імпортера ввезти з приховуванням від митного контролю товару на понад 400 тисяч гривень.
Про це повідомили на Волинській митниці.
3,5 тисячі штук ручних велосипедних насосів не були заявлені у товаросупровідних документах, однак фактично містились у транспортному засобі, що ввозив збірний вантаж на адресу столичної фірми. "Зайвих" пів тонни товару виявили в результаті поглибленого огляду із перерахунком вантажних місць.
Відповідно до ст. 483 Митного кодексу переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підстави для цього переміщення неправдивих відомостей про нього, його відправника чи отримувача тощо - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення з конфіскацією цих товарів.
Тож матеріали справи за складеним протоколом про порушення митних правил передадуть до суду. До набуття законної сили судових рішень насоси тимчасово вилучені на склад митниці.
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Про це повідомили на Волинській митниці.
3,5 тисячі штук ручних велосипедних насосів не були заявлені у товаросупровідних документах, однак фактично містились у транспортному засобі, що ввозив збірний вантаж на адресу столичної фірми. "Зайвих" пів тонни товару виявили в результаті поглибленого огляду із перерахунком вантажних місць.
Відповідно до ст. 483 Митного кодексу переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підстави для цього переміщення неправдивих відомостей про нього, його відправника чи отримувача тощо - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення з конфіскацією цих товарів.
Тож матеріали справи за складеним протоколом про порушення митних правил передадуть до суду. До набуття законної сили судових рішень насоси тимчасово вилучені на склад митниці.
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