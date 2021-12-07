Через «Ягодин» намагались провезти незадекларованого товару на понад 400 тисяч

Волинські митники на посту "Ягодин" упередили протиправний намір імпортера ввезти з приховуванням від митного контролю товару на понад 400 тисяч гривень.Про це повідомили на Волинській митниці.3,5 тисячі штук ручних велосипедних насосів не були заявлені у товаросупровідних документах, однак фактично містились у транспортному засобі, що ввозив збірний вантаж на адресу столичної фірми. "Зайвих" пів тонни товару виявили в результаті поглибленого огляду із перерахунком вантажних місць.Відповідно до ст. 483 Митного кодексу переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підстави для цього переміщення неправдивих відомостей про нього, його відправника чи отримувача тощо - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення з конфіскацією цих товарів.Тож матеріали справи за складеним протоколом про порушення митних правил передадуть до суду. До набуття законної сили судових рішень насоси тимчасово вилучені на склад митниці.