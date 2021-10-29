Волинь на 100% готова до опалювального сезону
Сьогодні, 13:55
Волинська область накопичила 16,5 тис. тонн вугілля (100% від запланованого обсягу), 67,9 тис. куб.м дров, щепи (100%) до опалювального сезону.
Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
Усі теплопостачальні підприємства (теплокомуненерго) узгодили обсяги та уклали договори на постачання газу з «Нафтогаз Трейдингом».
Також на Волині повністю підготовлені:
▪️863 котельні;
▪️теплові мережі протяжністю 293,8 км (у двотрубному обчисленні);
▪️62 центральних теплових пунктів.
Медичні заклади Луцької громади уже забезпечені теплопостачанням. Щодо решти лікувальних установ області, то підключення наразі триває.
Опалення житлових будинків розпочнеться при зниженні середньодобової температури нижче 8-ми градусів впродовж трьох діб. Найперше подача тепла буде здійснюватися у заклади соцсфери.
Підготовлені 50 стаціонарних та три мобільних пунктів обігріву для надання допомоги населенню внаслідок зниження температури повітря.
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Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
Усі теплопостачальні підприємства (теплокомуненерго) узгодили обсяги та уклали договори на постачання газу з «Нафтогаз Трейдингом».
Також на Волині повністю підготовлені:
▪️863 котельні;
▪️теплові мережі протяжністю 293,8 км (у двотрубному обчисленні);
▪️62 центральних теплових пунктів.
Медичні заклади Луцької громади уже забезпечені теплопостачанням. Щодо решти лікувальних установ області, то підключення наразі триває.
Опалення житлових будинків розпочнеться при зниженні середньодобової температури нижче 8-ми градусів впродовж трьох діб. Найперше подача тепла буде здійснюватися у заклади соцсфери.
Підготовлені 50 стаціонарних та три мобільних пунктів обігріву для надання допомоги населенню внаслідок зниження температури повітря.
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