Волинь на 100% готова до опалювального сезону





Про це Юрій Погуляйко.



Усі теплопостачальні підприємства (теплокомуненерго) узгодили обсяги та уклали договори на постачання газу з «Нафтогаз Трейдингом».



Також на Волині повністю підготовлені:



▪️863 котельні;

▪️теплові мережі протяжністю 293,8 км (у двотрубному обчисленні);

▪️62 центральних теплових пунктів.



Медичні заклади Луцької громади уже забезпечені теплопостачанням. Щодо решти лікувальних установ області, то підключення наразі триває.



Опалення житлових будинків розпочнеться при зниженні середньодобової температури нижче 8-ми градусів впродовж трьох діб. Найперше подача тепла буде здійснюватися у заклади соцсфери.



Підготовлені 50 стаціонарних та три мобільних пунктів обігріву для надання допомоги населенню внаслідок зниження температури повітря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область накопичила 16,5 тис. тонн вугілля (100% від запланованого обсягу), 67,9 тис. куб.м дров, щепи (100%) до опалювального сезону.Про це повідомив голова ОВАУсі теплопостачальні підприємства (теплокомуненерго) узгодили обсяги та уклали договори на постачання газу з «Нафтогаз Трейдингом».Також на Волині повністю підготовлені:▪️863 котельні;▪️теплові мережі протяжністю 293,8 км (у двотрубному обчисленні);▪️62 центральних теплових пунктів.Медичні заклади Луцької громади уже забезпечені теплопостачанням. Щодо решти лікувальних установ області, то підключення наразі триває.Опалення житлових будинків розпочнеться при зниженні середньодобової температури нижче 8-ми градусів впродовж трьох діб. Найперше подача тепла буде здійснюватися у заклади соцсфери.Підготовлені 50 стаціонарних та три мобільних пунктів обігріву для надання допомоги населенню внаслідок зниження температури повітря.

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