Волинь на 100% готова до опалювального сезону

Волинь на 100% готова до опалювального сезону
Волинська область накопичила 16,5 тис. тонн вугілля (100% від запланованого обсягу), 67,9 тис. куб.м дров, щепи (100%) до опалювального сезону.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

Усі теплопостачальні підприємства (теплокомуненерго) узгодили обсяги та уклали договори на постачання газу з «Нафтогаз Трейдингом».

Також на Волині повністю підготовлені:

▪️863 котельні;
▪️теплові мережі протяжністю 293,8 км (у двотрубному обчисленні);
▪️62 центральних теплових пунктів.

Медичні заклади Луцької громади уже забезпечені теплопостачанням. Щодо решти лікувальних установ області, то підключення наразі триває.

Опалення житлових будинків розпочнеться при зниженні середньодобової температури нижче 8-ми градусів впродовж трьох діб. Найперше подача тепла буде здійснюватися у заклади соцсфери.

Підготовлені 50 стаціонарних та три мобільних пунктів обігріву для надання допомоги населенню внаслідок зниження температури повітря.

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Теги: опалювальний сезон, Волинь, Луцьк
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