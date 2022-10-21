Українські сили збивають 85% іранських дронів, – Ігнат





Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент



“Умовно за два останні тижні ми маємо цифру – 85% – це збиття дронів нашими силами. Це саме “Shahed-136”. Це було питання часу, ми на цьому неодноразово наголошували… Наші військовослужбовці набули певного розуміння, наші сили про те, як організувати взаємодію, прикриття на певних ділянках, якими силами та засобами здійснювати їх виявлення та знищення. На цей день ми маємо 85%, хоча на початку їх застосування показник збиття був меншим”, – заявив він.



Ігнат нагадав, що авіація, зенітно-ракетні війська та ППО, застосування зенітних установок та великокаліберних кулеметів продемонстрували ефективність знищення таких дронів.



“Все, що є, протистоїть цій небезпеці… Все це буде застосовуватися, поки нам не надійдуть інші засоби та системи різного типу та класу, які нам обіцяють наші партнери… Ці системи стануть ефективними саме проти дронів-камікадзе. Очевидно, що ворог і надалі буде отримувати їх від Ірану”.



За його словами, міжнародні партнери мають заблокувати постачання Іраном балістичних ракет Росії.



“Проти балістичних ракет найкращий захист – це знищення там, де вони стоять. Або ж по дорозі, як кажуть наші фахівці… Балістична ракета летить з шаленою швидкістю зі стратосфери та падає. Наразі в Україні немає протиракетної оборони, щоб ефективно протидіяти саме цій зброї. Ймовірно, що Іран буде її постачати, якщо не знайдуться механізми у світі, щоб зупинити ці постачання. Але позитив у цій новині полягає у тому, що Росія має дефіцит балістичних ракет “Іскандер-М”… Ця балістична зброя не є чимось новим для нас. Вони з першого дня завдають ударів нею. Однак той факт, що в Росії вже є дефіцит таких ракет, то це гарна новина. Так просто вони б не просили Іран”.



Нагадаємо, Білий дім підтвердив продаж Росії дронів та присутність іранців у Криму і готує відповідь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іран буде постачати балістичні ракети Росії. Це свідчить про дефіцит ракет темпу “Іскандер-М” у ворога.Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB “Умовно за два останні тижні ми маємо цифру – 85% – це збиття дронів нашими силами. Це саме “Shahed-136”. Це було питання часу, ми на цьому неодноразово наголошували… Наші військовослужбовці набули певного розуміння, наші сили про те, як організувати взаємодію, прикриття на певних ділянках, якими силами та засобами здійснювати їх виявлення та знищення. На цей день ми маємо 85%, хоча на початку їх застосування показник збиття був меншим”, – заявив він.Ігнат нагадав, що авіація, зенітно-ракетні війська та ППО, застосування зенітних установок та великокаліберних кулеметів продемонстрували ефективність знищення таких дронів.“Все, що є, протистоїть цій небезпеці… Все це буде застосовуватися, поки нам не надійдуть інші засоби та системи різного типу та класу, які нам обіцяють наші партнери… Ці системи стануть ефективними саме проти дронів-камікадзе. Очевидно, що ворог і надалі буде отримувати їх від Ірану”.За його словами, міжнародні партнери мають заблокувати постачання Іраном балістичних ракет Росії.“Проти балістичних ракет найкращий захист – це знищення там, де вони стоять. Або ж по дорозі, як кажуть наші фахівці… Балістична ракета летить з шаленою швидкістю зі стратосфери та падає. Наразі в Україні немає протиракетної оборони, щоб ефективно протидіяти саме цій зброї. Ймовірно, що Іран буде її постачати, якщо не знайдуться механізми у світі, щоб зупинити ці постачання. Але позитив у цій новині полягає у тому, що Росія має дефіцит балістичних ракет “Іскандер-М”… Ця балістична зброя не є чимось новим для нас. Вони з першого дня завдають ударів нею. Однак той факт, що в Росії вже є дефіцит таких ракет, то це гарна новина. Так просто вони б не просили Іран”.Нагадаємо, Білий дім підтвердив продаж Росії дронів та присутність іранців у Криму і готує відповідь.

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