Ізраїль не постачатиме Україні озброєння, – прем'єр

Яїр Лапід повідомив, що його країна не постачатиме в Україну озброєння.



Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новини Ізраїлю", пише



"Ми стали на бік України. Ми були першою, і якщо я не помиляюся, і залишаємося єдиною країною, яка направила в Україну польовий госпіталь, ми направляли і направляємо гуманітарну допомогу Україні, ми пропонували і пропонуємо надати системи цивільного оповіщення. Зрозуміло, ми голосували в ООН і засуджували, абсолютно недвозначно засуджували і саме вторгнення, і бійню в Бучі", - сказав Лапід.



"Але я - прем'єр-міністр Ізраїлю, і мій обов'язок враховувати національні та оборонні інтереси Ізраїлю. У зв'язку з цим доводиться вирішувати дуже серйозні питання. Я взагалі не вірю в прості відповіді на складні питання. Ні американці, ні британці, які постачають озброєння Україні, не відправляли свої ВПС бомбити російські танкові колони. Всі враховують свої оборонні інтереси, і я дію точно таким же чином", - виправдав своє рішення Лапід.



При цьому, у нього запитали, в чому проблема направити в Україну, наприклад, системи протиповітряної оборони "Залізний купол".



"Це якийсь перехід кордонів, перехід, який з багатьох причин, мені здається невірним. Я говорю про серію доводів, що мають значення для нашої національної безпеки. Я не буду вдаватися в деталі, але така політика мені здається правильною. Це не скасовує наших зобов'язань щодо надання підтримки Україні та принципу її територіальної цілісності", - висловив своє бачення ситуації ізраїльький прем'єр.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Ізраїлюповідомив, що його країна не постачатиме в Україну озброєння.Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новини Ізраїлю", пише УНІАН "Ми стали на бік України. Ми були першою, і якщо я не помиляюся, і залишаємося єдиною країною, яка направила в Україну польовий госпіталь, ми направляли і направляємо гуманітарну допомогу Україні, ми пропонували і пропонуємо надати системи цивільного оповіщення. Зрозуміло, ми голосували в ООН і засуджували, абсолютно недвозначно засуджували і саме вторгнення, і бійню в Бучі", - сказав Лапід."Але я - прем'єр-міністр Ізраїлю, і мій обов'язок враховувати національні та оборонні інтереси Ізраїлю. У зв'язку з цим доводиться вирішувати дуже серйозні питання. Я взагалі не вірю в прості відповіді на складні питання. Ні американці, ні британці, які постачають озброєння Україні, не відправляли свої ВПС бомбити російські танкові колони. Всі враховують свої оборонні інтереси, і я дію точно таким же чином", - виправдав своє рішення Лапід.При цьому, у нього запитали, в чому проблема направити в Україну, наприклад, системи протиповітряної оборони "Залізний купол"."Це якийсь перехід кордонів, перехід, який з багатьох причин, мені здається невірним. Я говорю про серію доводів, що мають значення для нашої національної безпеки. Я не буду вдаватися в деталі, але така політика мені здається правильною. Це не скасовує наших зобов'язань щодо надання підтримки Україні та принципу її територіальної цілісності", - висловив своє бачення ситуації ізраїльький прем'єр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію