Ріст цін на яйця може не мати об'єктивних підстав: Антимонопольний комітет почав перевірку
Сьогодні, 13:30
На тлі різкого зростання цін на яйця Антимонопольний комітет почав вивчення причин такого подорожчання.
Про це йдеться в повідомленні Комітету, пише УНІАН.
"Комітет приступив до дослідження причин збільшення цін на яйця курячі в шкаралупі у вересні-жовтні 2022 року", — заявили в Комітеті.
В Антимонопольному комітеті не виключають, що підвищення цін яйця може не мати об'єктивних підстав.
В АМКУ відзначають, що загальна інфляція і зростання індексу споживчих цін на харчові продукти не корелюють зі стрімким зростанням вартості яєць, а вартість кормів для курей залишається досить низькою.
Таким чином у Комітету відсутня інформація, яка підтверджувала б наявність об'єктивних факторів для подорожчання яєць відразу на 54% за три місяці.
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Про це йдеться в повідомленні Комітету, пише УНІАН.
"Комітет приступив до дослідження причин збільшення цін на яйця курячі в шкаралупі у вересні-жовтні 2022 року", — заявили в Комітеті.
В Антимонопольному комітеті не виключають, що підвищення цін яйця може не мати об'єктивних підстав.
В АМКУ відзначають, що загальна інфляція і зростання індексу споживчих цін на харчові продукти не корелюють зі стрімким зростанням вартості яєць, а вартість кормів для курей залишається досить низькою.
Таким чином у Комітету відсутня інформація, яка підтверджувала б наявність об'єктивних факторів для подорожчання яєць відразу на 54% за три місяці.
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Ріст цін на яйця може не мати об'єктивних підстав: Антимонопольний комітет почав перевірку
Сьогодні, 13:30
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