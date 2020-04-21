Ріст цін на яйця може не мати об'єктивних підстав: Антимонопольний комітет почав перевірку

Ріст цін на яйця може не мати об'єктивних підстав: Антимонопольний комітет почав перевірку
На тлі різкого зростання цін на яйця Антимонопольний комітет почав вивчення причин такого подорожчання.

Про це йдеться в повідомленні Комітету, пише УНІАН.

"Комітет приступив до дослідження причин збільшення цін на яйця курячі в шкаралупі у вересні-жовтні 2022 року", — заявили в Комітеті.

В Антимонопольному комітеті не виключають, що підвищення цін яйця може не мати об'єктивних підстав.

В АМКУ відзначають, що загальна інфляція і зростання індексу споживчих цін на харчові продукти не корелюють зі стрімким зростанням вартості яєць, а вартість кормів для курей залишається досить низькою.

Таким чином у Комітету відсутня інформація, яка підтверджувала б наявність об'єктивних факторів для подорожчання яєць відразу на 54% за три місяці.

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Теги: яйця, ціни, перевірка, Антимонопольний комітет
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