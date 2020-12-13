Малий та середній бізнес на Волині просять економити електроенергію





Про це розповіла Наталія Кулик.



Розпоряджень щодо обмеження енергопостачання побутовим споживачам на Волині наразі немає.



21 жовтня графіки обмеження електроенергії стосуватимуться промислових підприємств чотирьох черг. Зі слів Наталії Кулик, кожне велике підприємство на Волині має власні обсяги електроенергії, яку повинне заощадити.



Що ж до мало і середнього бізнесу, зі слів Наталії Кулик, їх енергетики закликають зекономте на вуличній ілюмінації, тимчасово відключити вивіски торгових закладів, фасадні телеекрани. Також необхідно зменшити споживання електроенергії в офісах.



Скільки вдалося заощадити волинянам напередодні, 20 жовтня, у "Волиньобленерго" поки не коментують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині 21 жовтня продовжили режим економії споживання електроенергії. До заощадження просять також долучитися малий та середній бізнес.Про це розповіла Суспільному начальниця управління контролю якості послуг "Волиньобленерго"Розпоряджень щодо обмеження енергопостачання побутовим споживачам на Волині наразі немає.21 жовтня графіки обмеження електроенергії стосуватимуться промислових підприємств чотирьох черг. Зі слів Наталії Кулик, кожне велике підприємство на Волині має власні обсяги електроенергії, яку повинне заощадити.Що ж до мало і середнього бізнесу, зі слів Наталії Кулик, їх енергетики закликають зекономте на вуличній ілюмінації, тимчасово відключити вивіски торгових закладів, фасадні телеекрани. Також необхідно зменшити споживання електроенергії в офісах.Скільки вдалося заощадити волинянам напередодні, 20 жовтня, у "Волиньобленерго" поки не коментують.

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