Малий та середній бізнес на Волині просять економити електроенергію
Сьогодні, 13:07
На Волині 21 жовтня продовжили режим економії споживання електроенергії. До заощадження просять також долучитися малий та середній бізнес.
Про це розповіла Суспільному начальниця управління контролю якості послуг "Волиньобленерго" Наталія Кулик.
Розпоряджень щодо обмеження енергопостачання побутовим споживачам на Волині наразі немає.
21 жовтня графіки обмеження електроенергії стосуватимуться промислових підприємств чотирьох черг. Зі слів Наталії Кулик, кожне велике підприємство на Волині має власні обсяги електроенергії, яку повинне заощадити.
Що ж до мало і середнього бізнесу, зі слів Наталії Кулик, їх енергетики закликають зекономте на вуличній ілюмінації, тимчасово відключити вивіски торгових закладів, фасадні телеекрани. Також необхідно зменшити споживання електроенергії в офісах.
Скільки вдалося заощадити волинянам напередодні, 20 жовтня, у "Волиньобленерго" поки не коментують.
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Про це розповіла Суспільному начальниця управління контролю якості послуг "Волиньобленерго" Наталія Кулик.
Розпоряджень щодо обмеження енергопостачання побутовим споживачам на Волині наразі немає.
21 жовтня графіки обмеження електроенергії стосуватимуться промислових підприємств чотирьох черг. Зі слів Наталії Кулик, кожне велике підприємство на Волині має власні обсяги електроенергії, яку повинне заощадити.
Що ж до мало і середнього бізнесу, зі слів Наталії Кулик, їх енергетики закликають зекономте на вуличній ілюмінації, тимчасово відключити вивіски торгових закладів, фасадні телеекрани. Також необхідно зменшити споживання електроенергії в офісах.
Скільки вдалося заощадити волинянам напередодні, 20 жовтня, у "Волиньобленерго" поки не коментують.
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