У Білорусь разом із військовими РФ завозять боєприпаси з Далекого Сходу, – ЗМІ





Про це повідомляє телеграм-канал “Live. Сообщество железнодорожников Беларуси”, пише



Так, 26 вересня зі станції Кноррінг (Далекосхідна залізниця) на станцію Ільїно поблизу Нижнього Новгороду (Горківська залізниця) відправили ​​10 вагонів із позначкою “вибухові матеріали”. Під Нижній Новгород вагони прибули 14 жовтня після 18 днів у дорозі. Далі зі станції Ільїно по два-три вагони їх причеплюють до військових ешелонів, які вирушають до Білорусі.



Зокрема, 16 жовтня зі станції Ільїно в РФ на станцію Полонка Білоруської залізниці вирушив військовий ешелон з військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами зі Далекого Сходу. Військовий ешелон прибув до станції призначення 17 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусь разом із російськими військами завозять боєприпаси з арсеналів Приморського краю РФ на Далекому Сході. На вагонах є позначки "вибухові матеріали".Про це повідомляє телеграм-канал “Live. Сообщество железнодорожников Беларуси”, пише Суспільне Так, 26 вересня зі станції Кноррінг (Далекосхідна залізниця) на станцію Ільїно поблизу Нижнього Новгороду (Горківська залізниця) відправили ​​10 вагонів із позначкою “вибухові матеріали”. Під Нижній Новгород вагони прибули 14 жовтня після 18 днів у дорозі. Далі зі станції Ільїно по два-три вагони їх причеплюють до військових ешелонів, які вирушають до Білорусі.Зокрема, 16 жовтня зі станції Ільїно в РФ на станцію Полонка Білоруської залізниці вирушив військовий ешелон з військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами зі Далекого Сходу. Військовий ешелон прибув до станції призначення 17 жовтня.

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