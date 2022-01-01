У Білорусь разом із військовими РФ завозять боєприпаси з Далекого Сходу, – ЗМІ
Сьогодні, 12:50
У Білорусь разом із російськими військами завозять боєприпаси з арсеналів Приморського краю РФ на Далекому Сході. На вагонах є позначки "вибухові матеріали".
Про це повідомляє телеграм-канал “Live. Сообщество железнодорожников Беларуси”, пише Суспільне.
Так, 26 вересня зі станції Кноррінг (Далекосхідна залізниця) на станцію Ільїно поблизу Нижнього Новгороду (Горківська залізниця) відправили 10 вагонів із позначкою “вибухові матеріали”. Під Нижній Новгород вагони прибули 14 жовтня після 18 днів у дорозі. Далі зі станції Ільїно по два-три вагони їх причеплюють до військових ешелонів, які вирушають до Білорусі.
Зокрема, 16 жовтня зі станції Ільїно в РФ на станцію Полонка Білоруської залізниці вирушив військовий ешелон з військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами зі Далекого Сходу. Військовий ешелон прибув до станції призначення 17 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє телеграм-канал “Live. Сообщество железнодорожников Беларуси”, пише Суспільне.
Так, 26 вересня зі станції Кноррінг (Далекосхідна залізниця) на станцію Ільїно поблизу Нижнього Новгороду (Горківська залізниця) відправили 10 вагонів із позначкою “вибухові матеріали”. Під Нижній Новгород вагони прибули 14 жовтня після 18 днів у дорозі. Далі зі станції Ільїно по два-три вагони їх причеплюють до військових ешелонів, які вирушають до Білорусі.
Зокрема, 16 жовтня зі станції Ільїно в РФ на станцію Полонка Білоруської залізниці вирушив військовий ешелон з військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами зі Далекого Сходу. Військовий ешелон прибув до станції призначення 17 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Жертвами агресії РФ в Україні стали вже майже 430 дітей
Сьогодні, 12:06
Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців
20 жовтень, 17:46
Генштаб заявив про ризик наступу з Білорусі
20 жовтень, 16:13
Коментарі 0
Останні новини
У Білорусь разом із військовими РФ завозять боєприпаси з Далекого Сходу, – ЗМІ
Сьогодні, 12:50
На Волині податківці заробляли на «відкатах» підприємств
Сьогодні, 12:39
Як відбувається перехід парафій УПЦ до ПЦУ на Волині
Сьогодні, 12:30
Мер Луцька вручив нагороди матерям загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 12:18
Медіа