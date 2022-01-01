 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Білорусь разом із військовими РФ завозять боєприпаси з Далекого Сходу, – ЗМІ

У Білорусь разом із військовими РФ завозять боєприпаси з Далекого Сходу, – ЗМІ
У Білорусь разом із російськими військами завозять боєприпаси з арсеналів Приморського краю РФ на Далекому Сході. На вагонах є позначки "вибухові матеріали".

Про це повідомляє телеграм-канал “Live. Сообщество железнодорожников Беларуси”, пише Суспільне.

Так, 26 вересня зі станції Кноррінг (Далекосхідна залізниця) на станцію Ільїно поблизу Нижнього Новгороду (Горківська залізниця) відправили ​​10 вагонів із позначкою “вибухові матеріали”. Під Нижній Новгород вагони прибули 14 жовтня після 18 днів у дорозі. Далі зі станції Ільїно по два-три вагони їх причеплюють до військових ешелонів, які вирушають до Білорусі.

Зокрема, 16 жовтня зі станції Ільїно в РФ на станцію Полонка Білоруської залізниці вирушив військовий ешелон з військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами зі Далекого Сходу. Військовий ешелон прибув до станції призначення 17 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Жертвами агресії РФ в Україні стали вже майже 430 дітей
Сьогодні, 12:06
СБУ затримала колаборанта, який допомагав окупантам втікати лісами від контрнаступу ЗСУ на Донеччині
Сьогодні, 11:00
Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців
20 жовтень, 17:46
Генштаб заявив про ризик наступу з Білорусі
20 жовтень, 16:13
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Малий та середній бізнес на Волині просять економити електроенергію
Сьогодні, 13:07
У Білорусь разом із військовими РФ завозять боєприпаси з Далекого Сходу, – ЗМІ
Сьогодні, 12:50
На Волині податківці заробляли на «відкатах» підприємств
Сьогодні, 12:39
Як відбувається перехід парафій УПЦ до ПЦУ на Волині
Сьогодні, 12:30
Мер Луцька вручив нагороди матерям загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 12:18
Схожі новини
Як відбувається перехід парафій УПЦ до ПЦУ на Волині Як відбувається перехід парафій УПЦ до ПЦУ на Волині
Сьогодні, 12:30
СБУ затримала колаборанта, який допомагав окупантам втікати лісами від контрнаступу ЗСУ на Донеччині СБУ затримала колаборанта, який допомагав окупантам втікати лісами від контрнаступу ЗСУ на Донеччині
Сьогодні, 11:00
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:47
Росіяни замінували дамбу Каховської ГЕС і готові до теракту, – Зеленський Росіяни замінували дамбу Каховської ГЕС і готові до теракту, – Зеленський
20 жовтень, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Малий та середній бізнес на Волині просять економити електроенергію
Сьогодні, 13:07
 0
У Білорусь разом із військовими РФ завозять боєприпаси з Далекого Сходу, – ЗМІ
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині податківці заробляли на «відкатах» підприємств
Сьогодні, 12:39
 0
Як відбувається перехід парафій УПЦ до ПЦУ на Волині
Сьогодні, 12:30
 0
Мер Луцька вручив нагороди матерям загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 12:18
 0
Медіа
відео
1/8