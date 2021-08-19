На Волині податківці заробляли на «відкатах» підприємств





Про це



Посадовець спільно із заступником начальника одного з управлінь податкової розробили корупційну схему. Вони штучно створювали умови віднесення певних операції компанії до ризикових, що не дозволяли підприємцям вчасно реєструвати податкові накладні тим самим блокували роботу підприємства. Натомість усі «перешкоди» зникали, коли бізнесмени погоджувалися віддати 10% «відкату» від суми віднесених до ризикових господарських операцій.



Такса для підприємств області, у тому числі й тим, що працюють на підвищення обороноздатності країни, складала 85 тисяч гривень.



20 жовтня головного інспектора затримали працівники ДБР спільно з Нацполіцією під час отримання чергового траншу - 1,5 тисячі доларів США. Раніше він отримав першу частину коштів, які мав передати одному з керівників управління.



У ДБР поідомили, що наразі готують повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років.



Також встановлюють причетність до злочинної схеми інших працівників обласного управління.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР затримали на хабарі державного інспектора обласного управління податкової служби Волині.Про це повідомили у пресслужбі Бюро.Посадовець спільно із заступником начальника одного з управлінь податкової розробили корупційну схему. Вони штучно створювали умови віднесення певних операції компанії до ризикових, що не дозволяли підприємцям вчасно реєструвати податкові накладні тим самим блокували роботу підприємства. Натомість усі «перешкоди» зникали, коли бізнесмени погоджувалися віддати 10% «відкату» від суми віднесених до ризикових господарських операцій.Такса для підприємств області, у тому числі й тим, що працюють на підвищення обороноздатності країни, складала 85 тисяч гривень.20 жовтня головного інспектора затримали працівники ДБР спільно з Нацполіцією під час отримання чергового траншу - 1,5 тисячі доларів США. Раніше він отримав першу частину коштів, які мав передати одному з керівників управління.У ДБР поідомили, що наразі готують повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років.Також встановлюють причетність до злочинної схеми інших працівників обласного управління.

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