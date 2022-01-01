Мер Луцька вручив нагороди матерям загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 12:18
Сьогодні, 21 жовтня, мер Луцька Ігор Поліщук вручив державні нагороди матерям загиблих Героїв.
Про це він повідомив у себе на Фейсбук-сторінці.
Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденами “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено старшого лейтенанта Путінцева Михайла Сергійовича (орден отримала мама Карнафель Анна Михайлівна) та солдата Симоновича Іллю Тарасовича (відзнаку вручено мамі Шелофаст Тетяні Василівні).
"Щира вдячність матерям за те, що виховали мужніх та відважних синів. Нехай ці нагороди будуть згадкою про велике серце синів та їх любов до Батьківщини. Честь і шана нашим Героям! Україна обов’язково переможе!" - написав Поліщук.
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Про це він повідомив у себе на Фейсбук-сторінці.
Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденами “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено старшого лейтенанта Путінцева Михайла Сергійовича (орден отримала мама Карнафель Анна Михайлівна) та солдата Симоновича Іллю Тарасовича (відзнаку вручено мамі Шелофаст Тетяні Василівні).
"Щира вдячність матерям за те, що виховали мужніх та відважних синів. Нехай ці нагороди будуть згадкою про велике серце синів та їх любов до Батьківщини. Честь і шана нашим Героям! Україна обов’язково переможе!" - написав Поліщук.
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