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Жертвами агресії РФ в Україні стали вже майже 430 дітей

Жертвами агресії РФ в Україні стали вже майже 430 дітей
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло щонайменше 429 дітей, поранено – понад 817.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора у Telegram.

«Станом на ранок 21 жовтня 2022 року понад 1246 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 429 дітей загинули та понад 817 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри неостаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 417, Харківській – 259, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.

Бомбардуваннями та обстрілами збройні сили РФ пошкодили 2663 навчальні заклади, 326 з них зруйновані повністю.

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Теги: жертви Росії, діти, війна, Україна
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