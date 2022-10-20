Литовський волонтер передав автівку для військових 14 ОМБр. ФОТО. ВІДЕО

Дайніус Паснінас. Він придбав і доставив автомобіль Opel Frontera, який поїде на передову до наших захисників.



Разом з автівкою волонтер передав якісні турнікети й термобілизну для військових,



Наразі триває підготовка автомобіля до роботи на війні. Далі його доправлять бійцям 14 ОМБ на фронт.



“Дякуємо за небайдужість і важливу підтримку. З Україною – весь світ. Разом до Перемоги”, – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями в Нововолинську побував литовецьВін придбав і доставив автомобіль Opel Frontera, який поїде на передову до наших захисників.Разом з автівкою волонтер передав якісні турнікети й термобілизну для військових, повідомляють на сайті міської ради.Наразі триває підготовка автомобіля до роботи на війні. Далі його доправлять бійцям 14 ОМБ на фронт.“Дякуємо за небайдужість і важливу підтримку. З Україною – весь світ. Разом до Перемоги”, – йдеться у повідомленні.

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