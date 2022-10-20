Литовський волонтер передав автівку для військових 14 ОМБр. ФОТО. ВІДЕО

Литовський волонтер передав автівку для військових 14 ОМБр. ФОТО. ВІДЕО
Днями в Нововолинську побував литовець Дайніус Паснінас. Він придбав і доставив автомобіль Opel Frontera, який поїде на передову до наших захисників.

Разом з автівкою волонтер передав якісні турнікети й термобілизну для військових, повідомляють на сайті міської ради.

Наразі триває підготовка автомобіля до роботи на війні. Далі його доправлять бійцям 14 ОМБ на фронт.

“Дякуємо за небайдужість і важливу підтримку. З Україною – весь світ. Разом до Перемоги”, – йдеться у повідомленні.
Литовський волонтер передав автівку для військових 14 ОМБр. ФОТО. ВІДЕО
Литовський волонтер передав автівку для військових 14 ОМБр. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: Литва, волонтер, Нововолинськ, автомобіль
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Сьогодні, 11:27
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