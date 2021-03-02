На Волині засудили чоловіка, який тікав до Польщі з купленими через Телеграм документами





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду від 18 серпня, пише



Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації мешканець Ворохти на Франківщині, підприємець Олександр Положець вирішив виїхати закордон, хоча й не мав на це права через впровадження воєнного стану. Через «Telegram» він звернувся до осіб, яких слідство не втсановило, аби виготовити підроблені документи. Надав їм паспортні дані, а фальшиве тимчасове посвідчення військовозобов`язаного, який знятий з обліку, отримав 23 березня у відділенні «Нової Пошти» в селі Вохта Любомльського району. За його виготовлення він перерахував через мобільний банкінг 84,5 тисячі гривень.



24 квітня 2022 року чоловік збирався перетнути кордон з Польщею через пункт пропуску «Ягодин». Чоловік показав документ з підробленою печаткою Міністерства оборони України. Під час їх перевірки на прикордонному контролі виявилось, що документ – фальшивка. Положцю так і не вдалось перетнути кордон, його затримали правоохоронці.



Підприємець пішов на угоду зі слідством, визнав свою вину. Зрештою, Любомльський районний суд на чолі з судею Степаном Чишієм 18 серпня виніс йому вирок: два роки обмеження волі, але із призначенням одного року іспитового строку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині засудили підприємця з Івано-Франківщини, який хотів виїхати до Польщі з фальшивими документами. Підробка коштувала йому майже 85 тисяч гривень. Але тепер йому доведеться сплатити ще й судові витрати.Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду від 18 серпня, пише «Сила правди» Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації мешканець Ворохти на Франківщині, підприємецьвирішив виїхати закордон, хоча й не мав на це права через впровадження воєнного стану. Через «Telegram» він звернувся до осіб, яких слідство не втсановило, аби виготовити підроблені документи. Надав їм паспортні дані, а фальшиве тимчасове посвідчення військовозобов`язаного, який знятий з обліку, отримав 23 березня у відділенні «Нової Пошти» в селі Вохта Любомльського району. За його виготовлення він перерахував через мобільний банкінг 84,5 тисячі гривень.24 квітня 2022 року чоловік збирався перетнути кордон з Польщею через пункт пропуску «Ягодин». Чоловік показав документ з підробленою печаткою Міністерства оборони України. Під час їх перевірки на прикордонному контролі виявилось, що документ – фальшивка. Положцю так і не вдалось перетнути кордон, його затримали правоохоронці.Підприємець пішов на угоду зі слідством, визнав свою вину. Зрештою, Любомльський районний суд на чолі з судею18 серпня виніс йому вирок: два роки обмеження волі, але із призначенням одного року іспитового строку.

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