На Волині водій збив пішохода: постраждалий – у лікарні





Про це



Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, автопригода трапилася на території одного із підприємств міста. Близько 13 години 35-річний водій Skoda розпочав рух заднім ходом та допустив наїзд на 49-річного пішохода. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.



Наразі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 жовтня в місті Любомльблизько 13 години водій Skoda, виїжджаючи з території підприємства, здійснив наїзд на чоловіка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, автопригода трапилася на території одного із підприємств міста. Близько 13 години 35-річний водій Skoda розпочав рух заднім ходом та допустив наїзд на 49-річного пішохода. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.Наразі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ.

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