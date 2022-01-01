На Волині водій збив пішохода: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 10:48
20 жовтня в місті Любомльблизько 13 години водій Skoda, виїжджаючи з території підприємства, здійснив наїзд на чоловіка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, автопригода трапилася на території одного із підприємств міста. Близько 13 години 35-річний водій Skoda розпочав рух заднім ходом та допустив наїзд на 49-річного пішохода. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.
Наразі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, автопригода трапилася на території одного із підприємств міста. Близько 13 години 35-річний водій Skoda розпочав рух заднім ходом та допустив наїзд на 49-річного пішохода. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.
Наразі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ.
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