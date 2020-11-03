На автодорозі на Волині відремонтували 12-метровий міст. ФОТО
Сьогодні, 10:40
На Волині фінішували ремонтні роботи з відновлення мостового переходу на автомобільній дорозі Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ поблизу села Сокіл.
Про це 20 жовтня повідомили на фейсбук-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.
Після кількамісячної паузи, зумовленої повномасштабною війною в країні, лише у вересні нинішнього року на цій штучній споруді знову запрацювали мостовики.
Лагодити цей 12-метровий міст через річку Лютиця розпочали торік у ході ремонту майже 11-кілометрової ділянки автошляху Т-18-02, що пролягає між населеними пунктами Сокіл та Оленівка.
Відновили проїзну частину лівої половини мостового переходу, а права лишилась непроїзною, оскільки до початку повномасштабної агресії росії саме розпочали армувати нову накладну плиту.
Весь транспорт в обох напрямках рухався через міст лише відновленим лівим проїздом, що створювало загрозу безпеці руху та незручності для водіїв і місцевих жителів.
Аби усунути небезпечні умови для руху транспорту упродовж вересня-жовтня дорожникам вдалося провести роботи з відновлення цієї штучної споруди.
Нині повноцінний рух транспорту мостовим переходом поблизу села Сокіл відновлений.
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Про це 20 жовтня повідомили на фейсбук-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.
Після кількамісячної паузи, зумовленої повномасштабною війною в країні, лише у вересні нинішнього року на цій штучній споруді знову запрацювали мостовики.
Лагодити цей 12-метровий міст через річку Лютиця розпочали торік у ході ремонту майже 11-кілометрової ділянки автошляху Т-18-02, що пролягає між населеними пунктами Сокіл та Оленівка.
Відновили проїзну частину лівої половини мостового переходу, а права лишилась непроїзною, оскільки до початку повномасштабної агресії росії саме розпочали армувати нову накладну плиту.
Весь транспорт в обох напрямках рухався через міст лише відновленим лівим проїздом, що створювало загрозу безпеці руху та незручності для водіїв і місцевих жителів.
Аби усунути небезпечні умови для руху транспорту упродовж вересня-жовтня дорожникам вдалося провести роботи з відновлення цієї штучної споруди.
Нині повноцінний рух транспорту мостовим переходом поблизу села Сокіл відновлений.
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