Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя

Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя
Вранці 21 жовтня російські загарбники атакували ракетами місто Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він написав, що "ворог атакує ракетами обласний центр". Згодом голова ОВА повідомив, що внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет.

"Не чіпайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні", – наголосив він.

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Теги: Запоріжжя, крилата ракета, Росія, обстріли
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