Росія обстріляла Харків: є постраждалі
Сьогодні, 09:21
Сьогодні, 21 жовтня, росіяни знову вдарили по Харкову. В результаті цього п'ятеро людей отримали пораненння.
Про це повідомляє голова ОВА Олега Синєгубова.
Він також повідомив про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі міста внаслідок атаки. Наразі на місцях працюють усі профільні служби.
Мер Ігор Техеров повідомляв про влучання в адміністративно-виробничу будівлю.
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Про це повідомляє голова ОВА Олега Синєгубова.
Він також повідомив про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі міста внаслідок атаки. Наразі на місцях працюють усі профільні служби.
Мер Ігор Техеров повідомляв про влучання в адміністративно-виробничу будівлю.
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