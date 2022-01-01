Росія обстріляла Харків: є постраждалі

Росія обстріляла Харків: є постраждалі
Сьогодні, 21 жовтня, росіяни знову вдарили по Харкову. В результаті цього п'ятеро людей отримали пораненння.

Про це повідомляє голова ОВА Олега Синєгубова.

Він також повідомив про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі міста внаслідок атаки. Наразі на місцях працюють усі профільні служби.

Мер Ігор Техеров повідомляв про влучання в адміністративно-виробничу будівлю.

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Теги: Харків, обстріли
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