Росія обстріляла Харків: є постраждалі





Про це Олега Синєгубова.



Він також повідомив про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі міста внаслідок атаки. Наразі на місцях працюють усі профільні служби.



Мер Ігор Техеров повідомляв про влучання в адміністративно-виробничу будівлю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 жовтня, росіяни знову вдарили по Харкову. В результаті цього п'ятеро людей отримали пораненння.Про це повідомляє голова ОВАВін також повідомив про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі міста внаслідок атаки. Наразі на місцях працюють усі профільні служби.Мерповідомляв про влучання в адміністративно-виробничу будівлю.

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