На деокупованій Харківщині знайшли 22 катівні

На деокупованій Харківщині знайшли 22 катівні
Правоохоронці встановили на деокупованих територіях Харківської області 22 місця тортур.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко на брифінгу у четвер, інформує Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що катівні, зокрема, знайдені у Вовчанську (2), Куп'янську (4), Шевченковому (2), Ізюмі (4), Козачій Лопані (3), Липцях, Великому Бурлуку, Пісках-Радьковських, Боровій.

За словами Тимошка, наразі назвати загальну кількість людей, які пройшли через ці тортури, не можна, оскільки частина людей зараз перебувають у РФ.

Начальник главку також повідомив, що поліція має інформацію про те, що окупанти також вивозили людей на територію РФ, катували їх там, а потім повертали в Україну.

"У них є місце в Шебекіному (Бєлгородська область – ІФ), де знаходяться наші військові та поліцейські полонені. Там вони (окупанти – ІФ) також катували людей... Кілька днів тому ми вилучили тіло двох закатованих військовослужбовців. Їх ми точно знаємо, вивозили через Гоптівку у бік Бєлгорода, а повернули назад тіла. Тобто, швидше за все, мали місце тортури на території РФ. Є свідчення людей, які кажуть, що також тіла вивозили до РФ", - сказав Тимошко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Харківщина, катівні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на Волині триває збір урожаю. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя
Сьогодні, 09:49
На деокупованій Харківщині знайшли 22 катівні
Сьогодні, 09:36
Росія обстріляла Харків: є постраждалі
Сьогодні, 09:21
Ризик наступу з Білорусі невисокий: ISW пояснили чому
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
На Харківщині у підвалах вокзалу та магазину знайшли ще дві катівні. ФОТО На Харківщині у підвалах вокзалу та магазину знайшли ще дві катівні. ФОТО
20 вересень, 18:14
На деокупованій Харківщині знайшли вже 10 російських катівень На деокупованій Харківщині знайшли вже 10 російських катівень
16 вересень, 13:15
Росія обстрілює Харківщину Росія обстрілює Харківщину
14 жовтень, 13:50
На Харківщині волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі 9-поверхового будинку. ФОТО На Харківщині волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі 9-поверхового будинку. ФОТО
13 жовтень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на Волині триває збір урожаю. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
 0
Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя
Сьогодні, 09:49
 0
На деокупованій Харківщині знайшли 22 катівні
Сьогодні, 09:36
 0
Росія обстріляла Харків: є постраждалі
Сьогодні, 09:21
 0
Ризик наступу з Білорусі невисокий: ISW пояснили чому
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8