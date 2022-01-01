На деокупованій Харківщині знайшли 22 катівні





Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко на брифінгу у четвер, інформує



Він уточнив, що катівні, зокрема, знайдені у Вовчанську (2), Куп'янську (4), Шевченковому (2), Ізюмі (4), Козачій Лопані (3), Липцях, Великому Бурлуку, Пісках-Радьковських, Боровій.



За словами Тимошка, наразі назвати загальну кількість людей, які пройшли через ці тортури, не можна, оскільки частина людей зараз перебувають у РФ.



Начальник главку також повідомив, що поліція має інформацію про те, що окупанти також вивозили людей на територію РФ, катували їх там, а потім повертали в Україну.



"У них є місце в Шебекіному (Бєлгородська область – ІФ), де знаходяться наші військові та поліцейські полонені. Там вони (окупанти – ІФ) також катували людей... Кілька днів тому ми вилучили тіло двох закатованих військовослужбовців. Їх ми точно знаємо, вивозили через Гоптівку у бік Бєлгорода, а повернули назад тіла. Тобто, швидше за все, мали місце тортури на території РФ. Є свідчення людей, які кажуть, що також тіла вивозили до РФ", - сказав Тимошко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці встановили на деокупованих територіях Харківської області 22 місця тортур.Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській областіна брифінгу у четвер, інформує Інтерфакс-Україна. Він уточнив, що катівні, зокрема, знайдені у Вовчанську (2), Куп'янську (4), Шевченковому (2), Ізюмі (4), Козачій Лопані (3), Липцях, Великому Бурлуку, Пісках-Радьковських, Боровій.За словами Тимошка, наразі назвати загальну кількість людей, які пройшли через ці тортури, не можна, оскільки частина людей зараз перебувають у РФ.Начальник главку також повідомив, що поліція має інформацію про те, що окупанти також вивозили людей на територію РФ, катували їх там, а потім повертали в Україну."У них є місце в Шебекіному (Бєлгородська область – ІФ), де знаходяться наші військові та поліцейські полонені. Там вони (окупанти – ІФ) також катували людей... Кілька днів тому ми вилучили тіло двох закатованих військовослужбовців. Їх ми точно знаємо, вивозили через Гоптівку у бік Бєлгорода, а повернули назад тіла. Тобто, швидше за все, мали місце тортури на території РФ. Є свідчення людей, які кажуть, що також тіла вивозили до РФ", - сказав Тимошко.

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