Як на Волині триває збір урожаю. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Книш.



Через затяжні дощі, які були на Волині у вересні, збір урожаю затягнувся.



Зі слів Олександра Книша, наразі аграрії зібрали половину з посіяних в області площ сої. Всього цією культурою засаджені майже 50 тисяч гектарів. Урожайність сої – три тонни з гектара.



"Якщо говорити по соняшнику, то тут урожайність майже 70 центнерів з гектара. Цукровий буряк зібрано на площі 4,5 тисячі гектара. Це майже 60 % до посіяних площ. Зараз аграрії приступили до збору кукурудзи", – зазначив керівник відділу обласного управління агропромислового розвитку.



Як розповіла агрометеорологиня Ірини Ярмолюк, цими днями на Волині знову дощитиме і похолоднішає. Така погода знову вплине на урожай і роботу аграріїв.



"Ми будемо дивитися, як зберігатиметься цей урожай. Для того, щоб зібрати сою треба, щоб була вологість, щоб добре вимолочувалось зерно. Те саме і для кукурудзи. Є така тенденція до проростання зерна у самих качанах. Треба, щоб погода ще протрималася", – говорить агрометеорологиня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі волинські аграрії збирають урожай сої, соняшника, кукурудзи і цукрового буряка. Роботи ще тривають.Про це розповів Суспільному керівник відділу обласного управління агропромислового розвиткуЧерез затяжні дощі, які були на Волині у вересні, збір урожаю затягнувся.Зі слів Олександра Книша, наразі аграрії зібрали половину з посіяних в області площ сої. Всього цією культурою засаджені майже 50 тисяч гектарів. Урожайність сої – три тонни з гектара."Якщо говорити по соняшнику, то тут урожайність майже 70 центнерів з гектара. Цукровий буряк зібрано на площі 4,5 тисячі гектара. Це майже 60 % до посіяних площ. Зараз аграрії приступили до збору кукурудзи", – зазначив керівник відділу обласного управління агропромислового розвитку.Як розповіла агрометеорологиня, цими днями на Волині знову дощитиме і похолоднішає. Така погода знову вплине на урожай і роботу аграріїв."Ми будемо дивитися, як зберігатиметься цей урожай. Для того, щоб зібрати сою треба, щоб була вологість, щоб добре вимолочувалось зерно. Те саме і для кукурудзи. Є така тенденція до проростання зерна у самих качанах. Треба, щоб погода ще протрималася", – говорить агрометеорологиня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію