Як на Волині триває збір урожаю. ВІДЕО

Як на Волині триває збір урожаю. ВІДЕО
Наразі волинські аграрії збирають урожай сої, соняшника, кукурудзи і цукрового буряка. Роботи ще тривають.

Про це розповів Суспільному керівник відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш.

Через затяжні дощі, які були на Волині у вересні, збір урожаю затягнувся.

Зі слів Олександра Книша, наразі аграрії зібрали половину з посіяних в області площ сої. Всього цією культурою засаджені майже 50 тисяч гектарів. Урожайність сої – три тонни з гектара.

"Якщо говорити по соняшнику, то тут урожайність майже 70 центнерів з гектара. Цукровий буряк зібрано на площі 4,5 тисячі гектара. Це майже 60 % до посіяних площ. Зараз аграрії приступили до збору кукурудзи", – зазначив керівник відділу обласного управління агропромислового розвитку.
Як на Волині триває збір урожаю. ВІДЕО

Як розповіла агрометеорологиня Ірини Ярмолюк, цими днями на Волині знову дощитиме і похолоднішає. Така погода знову вплине на урожай і роботу аграріїв.

"Ми будемо дивитися, як зберігатиметься цей урожай. Для того, щоб зібрати сою треба, щоб була вологість, щоб добре вимолочувалось зерно. Те саме і для кукурудзи. Є така тенденція до проростання зерна у самих качанах. Треба, щоб погода ще протрималася", – говорить агрометеорологиня.


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Теги: збір врожаю, Волинь
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