Чи прикриє Польща своєю ППО небо України у разі наступу на Волині: пояснення експерта
Сьогодні, 11:50
Союзна держава Польща може прикрити небо України в разі наступу ворожих військ з території Білорусі.
Про це сказав у ефірі ТСН військовий експерт, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.
«Прикриття неба може статися, оскільки Польща як союзна держава ретельно спостерігає за розвитком ситуації», – зазначив він.
На його думку, Польща та Литва, які перші на собі відчули натиск з боку Білорусі ще за часів емігрантів, готуються до подібного розвитку подій.
«Звісно, якщо у Польщі будуть засоби ППО і ПРО, які можуть закривати небо над частиною України, то я думаю, це буде зроблено без жодних вагань», – додав Самусь.
Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що сценарій наступу з Білорусі на північно-західну частину України, щоб перервати українські лінії постачання із західних країн-партнерів, залишається малоймовірним у найближчі місяці.
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Про це сказав у ефірі ТСН військовий експерт, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.
«Прикриття неба може статися, оскільки Польща як союзна держава ретельно спостерігає за розвитком ситуації», – зазначив він.
На його думку, Польща та Литва, які перші на собі відчули натиск з боку Білорусі ще за часів емігрантів, готуються до подібного розвитку подій.
«Звісно, якщо у Польщі будуть засоби ППО і ПРО, які можуть закривати небо над частиною України, то я думаю, це буде зроблено без жодних вагань», – додав Самусь.
Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що сценарій наступу з Білорусі на північно-західну частину України, щоб перервати українські лінії постачання із західних країн-партнерів, залишається малоймовірним у найближчі місяці.
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