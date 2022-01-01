Чи прикриє Польща своєю ППО небо України у разі наступу на Волині: пояснення експерта

Чи прикриє Польща своєю ППО небо України у разі наступу на Волині: пояснення експерта
Союзна держава Польща може прикрити небо України в разі наступу ворожих військ з території Білорусі.

Про це сказав у ефірі ТСН військовий експерт, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

«Прикриття неба може статися, оскільки Польща як союзна держава ретельно спостерігає за розвитком ситуації», – зазначив він.

На його думку, Польща та Литва, які перші на собі відчули натиск з боку Білорусі ще за часів емігрантів, готуються до подібного розвитку подій.

«Звісно, якщо у Польщі будуть засоби ППО і ПРО, які можуть закривати небо над частиною України, то я думаю, це буде зроблено без жодних вагань», – додав Самусь.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що сценарій наступу з Білорусі на північно-західну частину України, щоб перервати українські лінії постачання із західних країн-партнерів, залишається малоймовірним у найближчі місяці.

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Теги: Польща, ППО, Волинь
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