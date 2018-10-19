На Волині чули вибухи: це – військові навчання. ОФІЦІЙНО

На Волині чули вибухи: це – військові навчання. ОФІЦІЙНО
Жителі деяких населених пунктів на Волині, зокрема - у Луцькому районі, повідомляють про звуки вибухів, які чути сьогодні, 21 жовтня.

Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко прокоментував ситуацію.

«Звуки вибухів, які чули жителі Волині, – це планові навчання військових», – написав він у своїх соцмережах.

«Зберігаємо спокій та не поширюємо інформацію, яку може використати ворог», – додав голова ОВА.

Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вибухи, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ звернулися до білорусів: Кремлівська стіна не вічна
Сьогодні, 15:20
Підприємців, які відчувають тиск з боку податківців, запрошують на зустріч у Волинську обласну раду
Сьогодні, 15:07
На Волині чули вибухи: це – військові навчання. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 14:54
Росія ще в квітні замінувала Каховську ГЕС: наразі окупанти мінують опори і шлюзи, – розвідка
Сьогодні, 14:45
СБУ знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
Вибухів на Волині не було, – Погуляйко Вибухів на Волині не було, – Погуляйко
28 серпень, 21:22
Вибухи на Волині: збили ворожі цілі, загинула людина. ОФІЦІЙНО Вибухи на Волині: збили ворожі цілі, загинула людина. ОФІЦІЙНО
25 липень, 15:11
Інформація про вибухи на Волині – фейк Інформація про вибухи на Волині – фейк
26 червень, 11:49
Катастрофа в Ічні: волиняни зібрали та відправили вантаж допомоги. ВІДЕО Катастрофа в Ічні: волиняни зібрали та відправили вантаж допомоги. ВІДЕО
19 жовтень, 2018, 03:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли 45-річного лучанина, який зник 19 днів тому
Сьогодні, 16:05
 0
Напав на перехожого, побив та пограбував: 19-річний лучанин на 8 років втрапив за ґрати
Сьогодні, 15:43
 0
ЗСУ звернулися до білорусів: Кремлівська стіна не вічна
Сьогодні, 15:20
 0
Підприємців, які відчувають тиск з боку податківців, запрошують на зустріч у Волинську обласну раду
Сьогодні, 15:07
 0
На Волині чули вибухи: це – військові навчання. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 14:54
 0
Медіа
відео
1/8