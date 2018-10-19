На Волині чули вибухи: це – військові навчання. ОФІЦІЙНО





Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко прокоментував ситуацію.



«Звуки вибухів, які чули жителі Волині, – це планові навчання військових», – написав він у своїх соцмережах.



«Зберігаємо спокій та не поширюємо інформацію, яку може використати ворог», – додав голова ОВА.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі деяких населених пунктів на Волині, зокрема - у Луцькому районі, повідомляють про звуки вибухів, які чути сьогодні, 21 жовтня.Голова Волинської обласної військової адміністраціїпрокоментував ситуацію.«Звуки вибухів, які чули жителі Волині, – це планові навчання військових», – написав він у своїх соцмережах.«Зберігаємо спокій та не поширюємо інформацію, яку може використати ворог», – додав голова ОВА.

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