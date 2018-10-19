На Волині чули вибухи: це – військові навчання. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 14:54
Жителі деяких населених пунктів на Волині, зокрема - у Луцькому районі, повідомляють про звуки вибухів, які чути сьогодні, 21 жовтня.
Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко прокоментував ситуацію.
«Звуки вибухів, які чули жителі Волині, – це планові навчання військових», – написав він у своїх соцмережах.
«Зберігаємо спокій та не поширюємо інформацію, яку може використати ворог», – додав голова ОВА.
Зображення ілюстративне
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Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко прокоментував ситуацію.
«Звуки вибухів, які чули жителі Волині, – це планові навчання військових», – написав він у своїх соцмережах.
«Зберігаємо спокій та не поширюємо інформацію, яку може використати ворог», – додав голова ОВА.
Зображення ілюстративне
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