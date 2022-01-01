Напав на перехожого, побив та пограбував: 19-річний лучанин на 8 років втрапив за ґрати

Напав на перехожого, побив та пограбував: 19-річний лучанин на 8 років втрапив за ґрати
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 19-річним жителем обласного центру Волині розбою в умовах воєнного часу.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Судимий уже молодик увечері 30 червня 2022 року на вулиці Рівненській у Луцьку напав на перехожого, побив його, зламавши кістки черепа, й відібрав барсетку з грошима та мобільним телефоном.

Невдовзі зловмисника затримали та відтоді він перебуває під вартою. Суд визнав його винуватим у вчиненні цього злочину та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, Луцьк, розбій
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