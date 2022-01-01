В Україні – спалах поліомієліту

В Україні триває спалах поліомієліту, який розпочався наприкінці минулого року.Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.На початку спалаху випадки захворювання виявили у Рівненській та Закарпатській областях. Отримала параліч півторарічна дитина.У МОЗ наголосили на важливості щеплення, яке включає шість доз, і підкреслили, що хворобу викликає не вакцина, а вірус."Ліків проти поліомієліту не існує, однак від нього рятує вакцинація. Повний курс вакцинації з Національного календаря щеплень захищає дитину на все життя", - зазначили в МОЗ.У міністерстві нагадали, що у 2 та 4 місяці немовляті вводять інактивовау полімієлітну вакцину (ІПВ). У віці 6 та 18 місяців дитина має отримати щеплення оральною поліомієлітною вакциною. Його повторюють 6 та 14 років."Вакцина ОПВ формує імунітет у кишківнику, а відповідно запобігає поширенню вірусу... Що робити, якщо пропустили щеплення? Зверніться до свого сімейного лікаря чи педіатра. Він допоможе скласти індивідуальний графік, щоб надолужити пропущені вакцини". - додали в МОЗ.