В Україні – спалах поліомієліту

В Україні – спалах поліомієліту
В Україні триває спалах поліомієліту, який розпочався наприкінці минулого року.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

На початку спалаху випадки захворювання виявили у Рівненській та Закарпатській областях. Отримала параліч півторарічна дитина.

У МОЗ наголосили на важливості щеплення, яке включає шість доз, і підкреслили, що хворобу викликає не вакцина, а вірус.

"Ліків проти поліомієліту не існує, однак від нього рятує вакцинація. Повний курс вакцинації з Національного календаря щеплень захищає дитину на все життя", - зазначили в МОЗ.

У міністерстві нагадали, що у 2 та 4 місяці немовляті вводять інактивовау полімієлітну вакцину (ІПВ). У віці 6 та 18 місяців дитина має отримати щеплення оральною поліомієлітною вакциною. Його повторюють 6 та 14 років.

"Вакцина ОПВ формує імунітет у кишківнику, а відповідно запобігає поширенню вірусу... Що робити, якщо пропустили щеплення? Зверніться до свого сімейного лікаря чи педіатра. Він допоможе скласти індивідуальний графік, щоб надолужити пропущені вакцини". - додали в МОЗ.

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Теги: поліомієліт, Україна
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