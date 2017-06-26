На Рівненщині 12-річна школярка вбивала котів на камеру

На Рівненщині 12-річна школярка вбивала котів на камеру
На Рівненщині 12-річна дівчинка жорстоко поводилася з безпритульними котами та вбивала їх, знімаючи це на камеру.

Відео знущань школярка публікувала на Telegram-каналі, який видалила після розголосу її жорстоких дій в соцмережах.

Зоозахисники написали заяву до Національної поліції, повідомляє організація UAnimals.

"З публікацій у соцмережах та звернень небайдужих громадян нам стало відомо про те, що 12-річна дівчинка з Рівненщини жорстоко поводиться з безпритульними котами, знущаючись і вбиваючи їх на камеру", – йдеться у повідомленні.

Також дівчинка описувала свій намір і бажання вбити кота у соцмережах.

Зоозахисники написали заяву до поліції з вимогою провести перевірку та притягнути до відповідальності батьків або опікунів за невиконання їхніх обов’язків щодо виховання дітей, якщо на це будуть підстави.

На Рівненщині 12-річна школярка вбивала котів на камеру

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Теги: вбивала котів, Рівненщина, школярка
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