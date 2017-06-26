На Рівненщині 12-річна школярка вбивала котів на камеру





Відео знущань школярка публікувала на



Зоозахисники написали заяву до Національної поліції, повідомляє організація UAnimals.



"З публікацій у соцмережах та звернень небайдужих громадян нам стало відомо про те, що 12-річна дівчинка з Рівненщини жорстоко поводиться з безпритульними котами, знущаючись і вбиваючи їх на камеру", – йдеться у повідомленні.



Також дівчинка описувала свій намір і бажання вбити кота у соцмережах.



Зоозахисники написали заяву до поліції з вимогою провести перевірку та притягнути до відповідальності батьків або опікунів за невиконання їхніх обов’язків щодо виховання дітей, якщо на це будуть підстави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині 12-річна дівчинка жорстоко поводилася з безпритульними котами та вбивала їх, знімаючи це на камеру.Відео знущань школярка публікувала на Telegram-каналі , який видалила після розголосу її жорстоких дій в соцмережах.Зоозахисники написали заяву до Національної поліції, повідомляє організація UAnimals."З публікацій у соцмережах та звернень небайдужих громадян нам стало відомо про те, що 12-річна дівчинка з Рівненщини жорстоко поводиться з безпритульними котами, знущаючись і вбиваючи їх на камеру", – йдеться у повідомленні.Також дівчинка описувала свій намір і бажання вбити кота у соцмережах.Зоозахисники написали заяву до поліції з вимогою провести перевірку та притягнути до відповідальності батьків або опікунів за невиконання їхніх обов’язків щодо виховання дітей, якщо на це будуть підстави.

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