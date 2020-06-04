Лучанин Монатік назвав суму коштів, яку зібрав за три концерти

Монатік продовжує проводити концерти. Перед виступами туру ART Оборона він провів аукціон, завдяки якому зібрав понад 113 тисяч гривень.



Про це він написав в



Артист поділився, що перед виступами у межах туру ART Оборона він провів благодійний аукціон. Він розігрував ексклюзивні поштові марки, футболки і шеврон. Всі кошти підуть платформі UNITED24, що заснована Володимиром Зеленським.



"Всі гроші з проданих лотів ми надсилаємо платформі UNITED24 з якими ми продовжуємо плідно працювати разом і збирати кошти в благодійному турі для українців, що постраждали від російської агресії", – розповів Монатік.



"Укрпошта" надала для розіграшу ексклюзивні поштові марки. Такі експонати є дуже рідкісними і їх просто неможливо придбати. А в дні їх релізу вишикувалися величезні черги за ними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український артист з Луцькапродовжує проводити концерти. Перед виступами туру ART Оборона він провів аукціон, завдяки якому зібрав понад 113 тисяч гривень.Про це він написав в Instagram Артист поділився, що перед виступами у межах туру ART Оборона він провів благодійний аукціон. Він розігрував ексклюзивні поштові марки, футболки і шеврон. Всі кошти підуть платформі UNITED24, що заснована"Всі гроші з проданих лотів ми надсилаємо платформі UNITED24 з якими ми продовжуємо плідно працювати разом і збирати кошти в благодійному турі для українців, що постраждали від російської агресії", – розповів Монатік."Укрпошта" надала для розіграшу ексклюзивні поштові марки. Такі експонати є дуже рідкісними і їх просто неможливо придбати. А в дні їх релізу вишикувалися величезні черги за ними.

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