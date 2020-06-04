Лучанин Монатік назвав суму коштів, яку зібрав за три концерти
Сьогодні, 15:16
Український артист з Луцька Монатік продовжує проводити концерти. Перед виступами туру ART Оборона він провів аукціон, завдяки якому зібрав понад 113 тисяч гривень.
Про це він написав в Instagram.
Артист поділився, що перед виступами у межах туру ART Оборона він провів благодійний аукціон. Він розігрував ексклюзивні поштові марки, футболки і шеврон. Всі кошти підуть платформі UNITED24, що заснована Володимиром Зеленським.
"Всі гроші з проданих лотів ми надсилаємо платформі UNITED24 з якими ми продовжуємо плідно працювати разом і збирати кошти в благодійному турі для українців, що постраждали від російської агресії", – розповів Монатік.
"Укрпошта" надала для розіграшу ексклюзивні поштові марки. Такі експонати є дуже рідкісними і їх просто неможливо придбати. А в дні їх релізу вишикувалися величезні черги за ними.
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Про це він написав в Instagram.
Артист поділився, що перед виступами у межах туру ART Оборона він провів благодійний аукціон. Він розігрував ексклюзивні поштові марки, футболки і шеврон. Всі кошти підуть платформі UNITED24, що заснована Володимиром Зеленським.
"Всі гроші з проданих лотів ми надсилаємо платформі UNITED24 з якими ми продовжуємо плідно працювати разом і збирати кошти в благодійному турі для українців, що постраждали від російської агресії", – розповів Монатік.
"Укрпошта" надала для розіграшу ексклюзивні поштові марки. Такі експонати є дуже рідкісними і їх просто неможливо придбати. А в дні їх релізу вишикувалися величезні черги за ними.
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Коментарі 1
То цей Мохнатік в Америці гастролює чи в Україні7 Це дуже важливо.
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