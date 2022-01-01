Волинянин, який продавав канабіс, втрапив за ґрати на 3 роки

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 44-річним волинянином незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, чоловік упродовж квітня-травня 2021 року тричі збував у Ковелі охочим канабіс.Затримали його правоохоронці 27 травня 2021 року також із двома згортками наркотичного засобу, готовими до продажу.Суд визнав чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, винуватим у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.