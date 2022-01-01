Волинянин, який продавав канабіс, втрапив за ґрати на 3 роки
Сьогодні, 15:45
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 44-річним волинянином незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, чоловік упродовж квітня-травня 2021 року тричі збував у Ковелі охочим канабіс.
Затримали його правоохоронці 27 травня 2021 року також із двома згортками наркотичного засобу, готовими до продажу.
Суд визнав чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, винуватим у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, чоловік упродовж квітня-травня 2021 року тричі збував у Ковелі охочим канабіс.
Затримали його правоохоронці 27 травня 2021 року також із двома згортками наркотичного засобу, готовими до продажу.
Суд визнав чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, винуватим у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія планує ядерні навчання «Гром», – ЗMІ
Сьогодні, 16:27
Волинянин, який продавав канабіс, втрапив за ґрати на 3 роки
Сьогодні, 15:45
Захищаючи Маріуполь, загинув лучанин Віталій Шуба
Сьогодні, 15:29
Лучанин Монатік назвав суму коштів, яку зібрав за три концерти
Сьогодні, 15:16
Медіа