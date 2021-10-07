Вдарив ножем у шию: волинянина засудили на 10 років за замах на вбивство

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 37-річним волинянином закінченого замаху на умисне вбивство (ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 КК України).Встановлено, що удень 12 травня 2020 року неодноразово судимий до цього нетверезий житель Луцька у будинку в селі Грушівка Ковельського району під час конфлікту вдарив ножем у шию 40-річного знайомого та втік.На щастя, завдяки вчасно наданій допомозі, потерпілий вижив.Суд визнав його кривдника винуватим у вчиненні цього злочину та призначив покарання у виді 10 років місяців позбавлення волі.