Вдарив ножем у шию: волинянина засудили на 10 років за замах на вбивство

Вдарив ножем у шию: волинянина засудили на 10 років за замах на вбивство
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 37-річним волинянином закінченого замаху на умисне вбивство (ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що удень 12 травня 2020 року неодноразово судимий до цього нетверезий житель Луцька у будинку в селі Грушівка Ковельського району під час конфлікту вдарив ножем у шию 40-річного знайомого та втік.

На щастя, завдяки вчасно наданій допомозі, потерпілий вижив.

Суд визнав його кривдника винуватим у вчиненні цього злочину та призначив покарання у виді 10 років місяців позбавлення волі.


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Теги: замах на вбивство, Грушівка, суд
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Коментарі 1
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