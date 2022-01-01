Захищаючи Маріуполь, загинув лучанин Віталій Шуба

Шуба Віталій Іванович.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Шуба Віталій Іванович народження проходив військову службу за контрактом з 26 вересня 2019 року у військовій частині на посаді снайпера (2 категорії) 1-го взводу оперативного призначення роти оперативного призначення (на автомобілях) 2-го батальйону оперативного призначення.



Він загинув ще 16 березня під час виконання службово-бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України в м. Маріуполь Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із Росією загинув 23-річний солдат з ЛуцькаПро це повідомив мер ЛуцькаЛучанин Шуба Віталій Іванович народження проходив військову службу за контрактом з 26 вересня 2019 року у військовій частині на посаді снайпера (2 категорії) 1-го взводу оперативного призначення роти оперативного призначення (на автомобілях) 2-го батальйону оперативного призначення.Він загинув ще 16 березня під час виконання службово-бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України в м. Маріуполь Донецької області.

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