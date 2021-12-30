СБУ затримала лучанина, який з дрона зняв результат ворожого «прильоту». ВІДЕО
Сьогодні, 14:16
Лучанин виклав у мережу відео, зняте з дрона, на якому відображені наслідки прильотів ракет по об’єкту критичної інфраструктури в Луцьку. Співробітники СБУ провели роз’яснювальну бесіду.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
На відео лучанина було чітко видно масштаби ураження. Допис був оперативно видалений з соціальної мережі. Після спілкування зі співробітниками СБУ чоловік усвідомив небезпеку таких дій та можливість використання матеріалу ворогом для вогневого корегування.
Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в Інтернеті. Вживаються всі необхідні пошуково-процесуальні дії зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.
«Ваш «невинний» запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими – які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше», - інформують в СБУ.
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Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
На відео лучанина було чітко видно масштаби ураження. Допис був оперативно видалений з соціальної мережі. Після спілкування зі співробітниками СБУ чоловік усвідомив небезпеку таких дій та можливість використання матеріалу ворогом для вогневого корегування.
Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в Інтернеті. Вживаються всі необхідні пошуково-процесуальні дії зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.
«Ваш «невинний» запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими – які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше», - інформують в СБУ.
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