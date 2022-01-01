Біженців закликали залишатися за кордоном до весни

Біженців закликали залишатися за кордоном до весни
Українцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому до весни. Зима може бути складною через терористичні атаки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук під час телемарафону.

"Ви бачите: Росія перейшла до терору цивільного населення, вона не може воювати з армією, вона програє на полі бою", - сказала вона.

За її словами, якщо є можливість залишитися поки що перезимувати за кордоном, то варто це зробити.

"Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія... Не треба цього робити. Якщо є можливість - залишитися, поки що перезимувати за кордоном", - повідомила Верещук.

Міністр додала, що їй би хотілося, щоб б навесні всі разом відбудовували Харківську, Херсонську області і всі інші міста і села України.

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Теги: біженці, Україна
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