Окупанти запустили дрони-камікадзе з території Білорусі





Про це повідомили співрозмовники "Української правди" у розвідці та начальник служби зв’язків з громадськістю Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Юрій Ігнат у коментарі



За словами співрозмовника видання, окупанти запустили 10 "Шахедів".



Як пояснив Юрій Ігнат, якщо оголошена повітряна тривога, то загроза ударів є.



"Якщо є тривога, то є вона не просто так – існує і загроза. Ми щось зараз коментувати не можемо, бо, якщо є тривога, то однозначно є і загроза, а тоді відповідно йде бойова робота – щось коментувати зможемо по результатах.



Але ймовірність ударів у тому числі "Шахедами" є – вони їх мають і на півдні країни, і в Росії, і на територію Білорусі завезли. Вони не вперше атакують на Київ саме з білоруського напрямку – вони по руслу Дніпра летять", - повідомив Ігнат.



Він зазначив, що вдень трохи легше збивати дрони, бо візуально ціль видно.



І вдень повітряні сили можуть залучити більше сил та засобів для збиття "Шахедів" – це і великокаліберні кулемети, і зенітна зброя, і ПЗРК – мобільні вогневі групи, і ЗРК, та авіація.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти запустили дрони-камікадзе "Шахед" з території Білорусі – у Києві та області оголошена повітряна тривога.Про це повідомили співрозмовники "Української правди" у розвідці та начальник служби зв’язків з громадськістю Повітряних Сил Збройних Сил України полковнику коментарі "Українській правді" За словами співрозмовника видання, окупанти запустили 10 "Шахедів".Як пояснив Юрій Ігнат, якщо оголошена повітряна тривога, то загроза ударів є."Якщо є тривога, то є вона не просто так – існує і загроза. Ми щось зараз коментувати не можемо, бо, якщо є тривога, то однозначно є і загроза, а тоді відповідно йде бойова робота – щось коментувати зможемо по результатах.Але ймовірність ударів у тому числі "Шахедами" є – вони їх мають і на півдні країни, і в Росії, і на територію Білорусі завезли. Вони не вперше атакують на Київ саме з білоруського напрямку – вони по руслу Дніпра летять", - повідомив Ігнат.Він зазначив, що вдень трохи легше збивати дрони, бо візуально ціль видно.І вдень повітряні сили можуть залучити більше сил та засобів для збиття "Шахедів" – це і великокаліберні кулемети, і зенітна зброя, і ПЗРК – мобільні вогневі групи, і ЗРК, та авіація.

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