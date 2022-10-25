Окупанти запустили дрони-камікадзе з території Білорусі

Окупанти запустили дрони-камікадзе з території Білорусі
Російські окупанти запустили дрони-камікадзе "Шахед" з території Білорусі – у Києві та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили співрозмовники "Української правди" у розвідці та начальник служби зв’язків з громадськістю Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

За словами співрозмовника видання, окупанти запустили 10 "Шахедів".

Як пояснив Юрій Ігнат, якщо оголошена повітряна тривога, то загроза ударів є.

"Якщо є тривога, то є вона не просто так – існує і загроза. Ми щось зараз коментувати не можемо, бо, якщо є тривога, то однозначно є і загроза, а тоді відповідно йде бойова робота – щось коментувати зможемо по результатах.

Але ймовірність ударів у тому числі "Шахедами" є – вони їх мають і на півдні країни, і в Росії, і на територію Білорусі завезли. Вони не вперше атакують на Київ саме з білоруського напрямку – вони по руслу Дніпра летять", - повідомив Ігнат.

Він зазначив, що вдень трохи легше збивати дрони, бо візуально ціль видно.

І вдень повітряні сили можуть залучити більше сил та засобів для збиття "Шахедів" – це і великокаліберні кулемети, і зенітна зброя, і ПЗРК – мобільні вогневі групи, і ЗРК, та авіація.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дрони-камікадзе, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли буде гаряча вода у трьох мікрорайонах Луцька
Сьогодні, 12:30
Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників
Сьогодні, 12:20
Окупанти запустили дрони-камікадзе з території Білорусі
Сьогодні, 12:13
Три спортивні заклади у Луцьку шукають керівників
Сьогодні, 12:00
На Волині 25 жовтня застосовуються графіки аварійного відключення світла для населення
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
Окупанти перекинули на територію Білорусі дрони-камікадзе «Shahed-136» Окупанти перекинули на територію Білорусі дрони-камікадзе «Shahed-136»
11 жовтень, 12:05
Білорусь відвела більшість військ із прикордонних районів, – моніторингова група Білорусь відвела більшість військ із прикордонних районів, – моніторингова група
Сьогодні, 06:00
Буданов пояснив, чому наступ з Білорусі малоймовірний Буданов пояснив, чому наступ з Білорусі малоймовірний
24 жовтень, 13:37
У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини
24 жовтень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 13:27
 0
Військові РФ обстріляли цивільне авто на Херсонщині: є загиблі
Сьогодні, 12:59
 0
У лікарнях України відтепер офіційно працюватимуть капелани
Сьогодні, 12:48
 0
У Маріуполі віряни РПЦ виганяли демонів «Азову» та ЗСУ з території заводу
Сьогодні, 12:45
 0
За незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Волині
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8