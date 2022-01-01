Повідомили, скільки часу відновлюватимуть електропостачання у Луцькому і Ковельському районах

Повідомили, скільки часу відновлюватимуть електропостачання у Луцькому і Ковельському районах
Впродовж цього дня Волинська область зазнала ракетних ударів по об’єктах енергетики в Луцьку та Ковелі. Внаслідок цього без електропостачання лишилися 102 тисячі абонентів по усій області. Також були перебої із постачанням води.

Ремонтні бригади «Волиньобленерго» відразу приступили до робіт на місцях ураження. Використовують генератори та альтернативні джерела живлення. Відновлювальні роботи тривають, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Він додав, що окремі райони та громади, де мали місце "прильоти", тимчасово залишаються без електроенергії та водопостачання. Як повідомляють очільники громад, комунальні служби проводять ремонтні роботи, а також працюють над адресним постачанням води мешканцям.

Наразі без світла та води лишається частина громад у Ковельському районі. Роботи з відновлення, за словами Погуляйка, триватимуть до кінця доби і упродовж завтрашнього дня. У Луцькому районі роботи триватимуть до кінця доби та упродовж ночі.

"Прошу усіх поставитись з розумінням. Ситуація складна, однак контрольована.

За можливості поповніть свої запаси води, свічок, тримайте зарядженими телефони і павербанки. Не забувайте економити електроенергію, особливо у вечірні та вранішні години", - додав голова ОВА.

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Теги: електропостачання, обстріли, Юрій Погуляйко
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