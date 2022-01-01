Вибухова хвиля і уламки ракет сьогодні пошкодили 12 будинків у Луцьку
Сьогодні, 18:40
У Луцьку працюють над відновленням пошкоджених уламками ракети та ударною хвилею приватних будинків.
Всього постраждало 12 будинків, в 7 будинках пошкоджена покрівля.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Покрівлі ремонтуємо, вікна замовлені», – написав він.
Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу зруйнований об’єкт енергетичної інфраструктури у Луцьку, одна цивільна людина отримала опіки.
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Всього постраждало 12 будинків, в 7 будинках пошкоджена покрівля.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Покрівлі ремонтуємо, вікна замовлені», – написав він.
Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу зруйнований об’єкт енергетичної інфраструктури у Луцьку, одна цивільна людина отримала опіки.
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