Вибухова хвиля і уламки ракет сьогодні пошкодили 12 будинків у Луцьку

Вибухова хвиля і уламки ракет сьогодні пошкодили 12 будинків у Луцьку
У Луцьку працюють над відновленням пошкоджених уламками ракети та ударною хвилею приватних будинків.

Всього постраждало 12 будинків, в 7 будинках пошкоджена покрівля.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Покрівлі ремонтуємо, вікна замовлені», – написав він.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу зруйнований об’єкт енергетичної інфраструктури у Луцьку, одна цивільна людина отримала опіки.

Вибухова хвиля і уламки ракет сьогодні пошкодили 12 будинків у Луцьку
Вибухова хвиля і уламки ракет сьогодні пошкодили 12 будинків у Луцьку
Вибухова хвиля і уламки ракет сьогодні пошкодили 12 будинків у Луцьку
Вибухова хвиля і уламки ракет сьогодні пошкодили 12 будинків у Луцьку
Вибухова хвиля і уламки ракет сьогодні пошкодили 12 будинків у Луцьку


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Теги: обстріл, вибухова хвиля
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