Рятувальники оприлюднили фото із ліквідації пожеж після влучань ракет у Луцьку і Ковелі
Сьогодні, 18:28
Волинські рятувальники показали, як боролись із наслідками ворожих обстрілів у Луцьку та Ковелі.
Світлини оприлюднили на сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області.
«Нас не зламати! Україна переможе попри всі намагання терористів залякати нас!» – написали рятувальники.
Нагадаємо, вранці 22 жовтня об'єкти критичної інфраструктури Луцька та Ковеля зазнали ракетних ударів під час повітряної тривоги. Згодом у Ковелі стався повторний обстріл того ж об'єкта.
На жаль, і у Ковелі, і в Луцьку руйнування виявилися критичними.
Окрім того, у Луцьку вибуховою хвилею і уламками ракети пошкоджений приватний будинок. Опіки отримала одна цивільна особа.
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Світлини оприлюднили на сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області.
«Нас не зламати! Україна переможе попри всі намагання терористів залякати нас!» – написали рятувальники.
Нагадаємо, вранці 22 жовтня об'єкти критичної інфраструктури Луцька та Ковеля зазнали ракетних ударів під час повітряної тривоги. Згодом у Ковелі стався повторний обстріл того ж об'єкта.
На жаль, і у Ковелі, і в Луцьку руйнування виявилися критичними.
Окрім того, у Луцьку вибуховою хвилею і уламками ракети пошкоджений приватний будинок. Опіки отримала одна цивільна особа.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Ситуація складна, але контрольована»: що відбувається у Ковелі через «прильоти»
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