Рятувальники оприлюднили фото із ліквідації пожеж після влучань ракет у Луцьку і Ковелі

Рятувальники оприлюднили фото із ліквідації пожеж після влучань ракет у Луцьку і Ковелі
Волинські рятувальники показали, як боролись із наслідками ворожих обстрілів у Луцьку та Ковелі.

Світлини оприлюднили на сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області.

«Нас не зламати! Україна переможе попри всі намагання терористів залякати нас!» – написали рятувальники.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня об'єкти критичної інфраструктури Луцька та Ковеля зазнали ракетних ударів під час повітряної тривоги. Згодом у Ковелі стався повторний обстріл того ж об'єкта.

На жаль, і у Ковелі, і в Луцьку руйнування виявилися критичними.

Окрім того, у Луцьку вибуховою хвилею і уламками ракети пошкоджений приватний будинок. Опіки отримала одна цивільна особа.

Рятувальники оприлюднили фото із ліквідації пожеж після влучань ракет у Луцьку і Ковелі
Рятувальники оприлюднили фото із ліквідації пожеж після влучань ракет у Луцьку і Ковелі
Рятувальники оприлюднили фото із ліквідації пожеж після влучань ракет у Луцьку і Ковелі
Рятувальники оприлюднили фото із ліквідації пожеж після влучань ракет у Луцьку і Ковелі
Рятувальники оприлюднили фото із ліквідації пожеж після влучань ракет у Луцьку і Ковелі
Рятувальники оприлюднили фото із ліквідації пожеж після влучань ракет у Луцьку і Ковелі
Рятувальники оприлюднили фото із ліквідації пожеж після влучань ракет у Луцьку і Ковелі
Рятувальники оприлюднили фото із ліквідації пожеж після влучань ракет у Луцьку і Ковелі


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Теги: рятувальники, ліквідація, пожежа
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