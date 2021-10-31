Автотроща під Луцьком: зіткнулися вантажівка і три легковики

Автотроща під Луцьком: зіткнулися вантажівка і три легковики
У селі Рованці поблизу Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і трьох легковиків.

Про це з посиланням на очевидців повідомляють "Волинські новини".

Аварія сталася пообіді 22 жовтня, зіткнулися Toyota Camry та DAF, і, ймовірно, DAF зіткнувся з ГАЗ.

За попередньою інформацією, серйозно травмувалася людина, її доправили у Луцьку міську клінічну лікарню.

Автотроща під Луцьком: зіткнулися вантажівка і три легковики
Автотроща під Луцьком: зіткнулися вантажівка і три легковики


На місці ДТП утворився затор, рух ділянкою станом на 15:45 був майже неможливий.


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Теги: аварія, Рованці
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