Автотроща під Луцьком: зіткнулися вантажівка і три легковики





Про це з посиланням на очевидців повідомляють



Аварія сталася пообіді 22 жовтня, зіткнулися Toyota Camry та DAF, і, ймовірно, DAF зіткнувся з ГАЗ.



За попередньою інформацією, серйозно травмувалася людина, її доправили у Луцьку міську клінічну лікарню.







На місці ДТП утворився затор, рух ділянкою станом на 15:45 був майже неможливий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Рованці поблизу Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і трьох легковиків.Про це з посиланням на очевидців повідомляють "Волинські новини" Аварія сталася пообіді 22 жовтня, зіткнулися Toyota Camry та DAF, і, ймовірно, DAF зіткнувся з ГАЗ.За попередньою інформацією, серйозно травмувалася людина, її доправили у Луцьку міську клінічну лікарню.На місці ДТП утворився затор, рух ділянкою станом на 15:45 був майже неможливий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію