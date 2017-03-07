«Ситуація складна, але контрольована»: що відбувається у Ковелі через «прильоти»
Сьогодні, 16:17
На жаль, відновити роботу об’єкта критичної інфраструктури, куди сьогодні відбулося точне влучання у Ковелі, найімовірніше, уже не вдасться.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
За його словами, ушкодження дуже серйозні, з повноцінним функціонуванням підстанції - не сумісні, удари виявилися прицільними.
«Будемо застосовувати альтернативні джерела енергії», – написав Чайка.
Міський голова просить ділитися водою та користуватися ручними водоколонками по місту.
На деякі вулиці будуть підвозити воду.
«Ситуація складна, але контрольована! Спокій – наше все», – зауважив Чайка.
Нагадаємо, у Ковелі 22 жовтня було два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури під час двох повітряних тривог.
Один «приліт» стався у Луцьку. На жаль, тут об’єкт енергетики теж повністю знищений.
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
За його словами, ушкодження дуже серйозні, з повноцінним функціонуванням підстанції - не сумісні, удари виявилися прицільними.
«Будемо застосовувати альтернативні джерела енергії», – написав Чайка.
Міський голова просить ділитися водою та користуватися ручними водоколонками по місту.
На деякі вулиці будуть підвозити воду.
«Ситуація складна, але контрольована! Спокій – наше все», – зауважив Чайка.
Нагадаємо, у Ковелі 22 жовтня було два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури під час двох повітряних тривог.
Один «приліт» стався у Луцьку. На жаль, тут об’єкт енергетики теж повністю знищений.
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Коментарі 1
Тримайтеся, Ковельчани
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