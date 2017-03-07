«Ситуація складна, але контрольована»: що відбувається у Ковелі через «прильоти»





Про це Ігор Чайка.



За його словами, ушкодження дуже серйозні, з повноцінним функціонуванням підстанції - не сумісні, удари виявилися прицільними.



«Будемо застосовувати альтернативні джерела енергії», – написав Чайка.



Міський голова просить ділитися водою та користуватися ручними водоколонками по місту.



На деякі вулиці будуть підвозити воду.



«Ситуація складна, але контрольована! Спокій – наше все», – зауважив Чайка.



Нагадаємо, у Ковелі 22 жовтня було два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури під час двох повітряних тривог.



Один «приліт» стався у Луцьку. На жаль, тут об’єкт енергетики теж повністю знищений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На жаль, відновити роботу об’єкта критичної інфраструктури, куди сьогодні відбулося точне влучання у Ковелі, найімовірніше, уже не вдасться.Про це повідомив Ковельський міський головаЗа його словами, ушкодження дуже серйозні, з повноцінним функціонуванням підстанції - не сумісні, удари виявилися прицільними.«Будемо застосовувати альтернативні джерела енергії», – написав Чайка.Міський голова просить ділитися водою та користуватися ручними водоколонками по місту.На деякі вулиці будуть підвозити воду.«Ситуація складна, але контрольована! Спокій – наше все», – зауважив Чайка.Нагадаємо, у Ковелі 22 жовтня було два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури під час двох повітряних тривог.Один «приліт» стався у Луцьку. На жаль,

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