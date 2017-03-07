«Ситуація складна, але контрольована»: що відбувається у Ковелі через «прильоти»

«Ситуація складна, але контрольована»: що відбувається у Ковелі через «прильоти»
На жаль, відновити роботу об’єкта критичної інфраструктури, куди сьогодні відбулося точне влучання у Ковелі, найімовірніше, уже не вдасться.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

За його словами, ушкодження дуже серйозні, з повноцінним функціонуванням підстанції - не сумісні, удари виявилися прицільними.

«Будемо застосовувати альтернативні джерела енергії», – написав Чайка.

Міський голова просить ділитися водою та користуватися ручними водоколонками по місту.

На деякі вулиці будуть підвозити воду.

«Ситуація складна, але контрольована! Спокій – наше все», – зауважив Чайка.

Нагадаємо, у Ковелі 22 жовтня було два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури під час двох повітряних тривог.

Один «приліт» стався у Луцьку. На жаль, тут об’єкт енергетики теж повністю знищений.


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Теги: Ковель, прильоти, ракети, руйнування
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