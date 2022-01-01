На війні загинув 24-річний Іван Лагановський з Волині
Сьогодні, 17:45
У бою за нашу Батьківщину загинув Лагановський Іван Русланович, 08.07.1998 року народження, житель селища Мар’янівка.
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що Іван Лагановський загинув Донецькій області. Деякий час його вважали безвісти зниклим.
"Веселий, життєрадісний, змалку був патріотом. З травня пішов захищати Батьківщину та був на передовій", - пишуть про нього на сторінці громади.
Про час та місце поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Івана Лагановського! Вічна і світла пам'ять!
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Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що Іван Лагановський загинув Донецькій області. Деякий час його вважали безвісти зниклим.
"Веселий, життєрадісний, змалку був патріотом. З травня пішов захищати Батьківщину та був на передовій", - пишуть про нього на сторінці громади.
Про час та місце поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Івана Лагановського! Вічна і світла пам'ять!
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