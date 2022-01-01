На війні загинув 24-річний Іван Лагановський з Волині

У бою за нашу Батьківщину загинув, 08.07.1998 року народження, житель селища Мар’янівка.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Відомо, що Іван Лагановський загинув Донецькій області. Деякий час його вважали безвісти зниклим."Веселий, життєрадісний, змалку був патріотом. З травня пішов захищати Батьківщину та був на передовій", - пишуть про нього на сторінці громади.Про час та місце поховання повідомлять згодом.