У Раді пропонують визнати Білорусь тимчасово окупованою Росією територією

У Раді пропонують визнати Білорусь тимчасово окупованою Росією територією
У Верховній Раді пропонують визнати Білорусь тимчасово окупованою Росією, а також вигнати з ООН.

Відповідну постанову подав народний депутат, голова МДО "За демократичну Білорусь" Олексій Гончаренко разом з іншими колегами.

Про це він написав у своїх соцмережах.

Депутати звертаються до міжнародного співтовариства з проханням визнати територію Білорусі тимчасово окупованою Росією, а також позбавити уряд Лукашенка міжнародної правосуб'єктності. Це означає припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях, таких як ООН.

Також народні обранці пропонують синхронізувати санкції щодо росії та Білорусі як окупованої території та усунути можливість обходу росією санкцій через Білорусь та використання цієї країни як офшорної зони.

"Лукашенко допомагає Путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. Росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а Лукашенко тільки виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим!", – написав Гончаренко.

У Раді пропонують визнати Білорусь тимчасово окупованою Росією територією
У Раді пропонують визнати Білорусь тимчасово окупованою Росією територією

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Теги: Білорусь, тимчасово окупована територія, Олексій Гончаренко
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