Пошкодження критичні, – Поліщук про масштаби про руйнування об’єкта енергетики внаслідок обстрілу

Пошкодження критичні, – Поліщук про масштаби про руйнування об’єкта енергетики внаслідок обстрілу
Пошкодження об‘єкта енергетики Луцька, по якому вранці 22 жовтня були здійснені влучання, критичні.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Фактично об’єкт знищений. Наразі його відновлення неможливе», – написав Поліщук.

Він додав, що, за попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня ракетного обстрілу зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури Луцька. Ударна хвиля і уламки ракети пошкодили також приватний будинок, одна цивільна особа отримала опіки.

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Теги: руйнування, ракети, Луцьк
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