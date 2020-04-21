Пошкодження критичні, – Поліщук про масштаби про руйнування об’єкта енергетики внаслідок обстрілу





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



«Фактично об’єкт знищений. Наразі його відновлення неможливе», – написав Поліщук.



Він додав, що, за попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.



Нагадаємо, вранці 22 жовтня ракетного обстрілу зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури Луцька. Ударна хвиля і уламки ракети пошкодили також приватний будинок, одна цивільна особа отримала опіки.

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