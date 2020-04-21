Пошкодження критичні, – Поліщук про масштаби про руйнування об’єкта енергетики внаслідок обстрілу
Сьогодні, 14:42
Пошкодження об‘єкта енергетики Луцька, по якому вранці 22 жовтня були здійснені влучання, критичні.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Фактично об’єкт знищений. Наразі його відновлення неможливе», – написав Поліщук.
Він додав, що, за попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.
Нагадаємо, вранці 22 жовтня ракетного обстрілу зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури Луцька. Ударна хвиля і уламки ракети пошкодили також приватний будинок, одна цивільна особа отримала опіки.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Фактично об’єкт знищений. Наразі його відновлення неможливе», – написав Поліщук.
Він додав, що, за попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.
Нагадаємо, вранці 22 жовтня ракетного обстрілу зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури Луцька. Ударна хвиля і уламки ракети пошкодили також приватний будинок, одна цивільна особа отримала опіки.
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