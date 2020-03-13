У Ковелі під час повітряної тривоги народився хлопчик

У Ковелі під час повітряної тривоги народився хлопчик
22 жовтня у Ковелі під час повітряної тривоги і обстрілу міста у пологовому народився хлопчик.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

«Ось вам щось дуже-дуже хороше. У нас під час повітряної тривоги в пологовому народився хлопчик. Життя іде», – написав міський голова.

Нагадаємо, під час обох повітряних тривог 22 жовтня Ковель зазнав ракетних обстрілів. Про що наразі офіційно відомо, ми писали тут.


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Теги: народження, тривога, дитина
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