У Ковелі під час повітряної тривоги народився хлопчик
Сьогодні, 13:50
22 жовтня у Ковелі під час повітряної тривоги і обстрілу міста у пологовому народився хлопчик.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
«Ось вам щось дуже-дуже хороше. У нас під час повітряної тривоги в пологовому народився хлопчик. Життя іде», – написав міський голова.
Нагадаємо, під час обох повітряних тривог 22 жовтня Ковель зазнав ракетних обстрілів. Про що наразі офіційно відомо, ми писали тут.
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
«Ось вам щось дуже-дуже хороше. У нас під час повітряної тривоги в пологовому народився хлопчик. Життя іде», – написав міський голова.
Нагадаємо, під час обох повітряних тривог 22 жовтня Ковель зазнав ракетних обстрілів. Про що наразі офіційно відомо, ми писали тут.
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