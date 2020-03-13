У Ковелі під час повітряної тривоги народився хлопчик

22 жовтня у Ковелі під час повітряної тривоги і обстрілу міста у пологовому народився хлопчик.Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.«Ось вам щось дуже-дуже хороше. У нас під час повітряної тривоги в пологовому народився хлопчик. Життя іде», – написав міський голова.Нагадаємо, під час обох повітряних тривог 22 жовтня Ковель зазнав ракетних обстрілів. Про що наразі офіційно відомо, ми