Два «прильоти» у Ковелі: що офіційно відомо

Два «прильоти» у Ковелі: що офіційно відомо
За інформацією Ковельського міського голови Ігоря Чайки, внаслідок двох «прильотів» у об’єкт критичної інфраструктури міста обійшлося без постраждалих.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Натомість Ігор Чайка обурений тим, що деякі телеграм-канали таки розмістили точні фото з місця «прильотів».

«Тобто в нашому середовищі є люди, які так спішать похвалитися «новиною», що аж забувають, що з наших пабліків р@шисти викачують ці фото і потім їх використовує їхня пропаганда? Перелік каналів у мене вже є.

Що ж, доведеться боротися ще й з цим бажанням хайпанути на біді», – написав Чайка.

Він додав, що житловий сектор, можливо, декілька днів буде без світла.

Також у зв‘язку з відсутністю електропостачання не працюватимуть заклади освіти: школи та дитсадки.

Нагадаємо, що під час обох повітряних тривог 22 жовтня Ковель зазнав ракетних обстрілів.

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Теги: Ковель, обстріли
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