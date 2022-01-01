Два «прильоти» у Ковелі: що офіційно відомо
Сьогодні, 13:40
За інформацією Ковельського міського голови Ігоря Чайки, внаслідок двох «прильотів» у об’єкт критичної інфраструктури міста обійшлося без постраждалих.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Натомість Ігор Чайка обурений тим, що деякі телеграм-канали таки розмістили точні фото з місця «прильотів».
«Тобто в нашому середовищі є люди, які так спішать похвалитися «новиною», що аж забувають, що з наших пабліків р@шисти викачують ці фото і потім їх використовує їхня пропаганда? Перелік каналів у мене вже є.
Що ж, доведеться боротися ще й з цим бажанням хайпанути на біді», – написав Чайка.
Він додав, що житловий сектор, можливо, декілька днів буде без світла.
Також у зв‘язку з відсутністю електропостачання не працюватимуть заклади освіти: школи та дитсадки.
Нагадаємо, що під час обох повітряних тривог 22 жовтня Ковель зазнав ракетних обстрілів.
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Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Натомість Ігор Чайка обурений тим, що деякі телеграм-канали таки розмістили точні фото з місця «прильотів».
«Тобто в нашому середовищі є люди, які так спішать похвалитися «новиною», що аж забувають, що з наших пабліків р@шисти викачують ці фото і потім їх використовує їхня пропаганда? Перелік каналів у мене вже є.
Що ж, доведеться боротися ще й з цим бажанням хайпанути на біді», – написав Чайка.
Він додав, що житловий сектор, можливо, декілька днів буде без світла.
Також у зв‘язку з відсутністю електропостачання не працюватимуть заклади освіти: школи та дитсадки.
Нагадаємо, що під час обох повітряних тривог 22 жовтня Ковель зазнав ракетних обстрілів.
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Коментарі 1
що за люди? Вас же просять не публікувати із-за Вашоі ж безпеки
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