Два «прильоти» у Ковелі: що офіційно відомо

За інформацією Ковельського міського голови, внаслідок двох «прильотів» у об’єкт критичної інфраструктури міста обійшлося без постраждалих.Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.Натомість Ігор Чайка обурений тим, що деякі телеграм-канали таки розмістили точні фото з місця «прильотів».«Тобто в нашому середовищі є люди, які так спішать похвалитися «новиною», що аж забувають, що з наших пабліків р@шисти викачують ці фото і потім їх використовує їхня пропаганда? Перелік каналів у мене вже є.Що ж, доведеться боротися ще й з цим бажанням хайпанути на біді», – написав Чайка.Він додав, що житловий сектор, можливо, декілька днів буде без світла.Також у зв‘язку з відсутністю електропостачання не працюватимуть заклади освіти: школи та дитсадки.Нагадаємо, що під час обох повітряних тривог 22 жовтня Ковель зазнав ракетних обстрілів.