На Волині через відсутність світла на деяких територіях можуть перебої з сиреною
Сьогодні, 13:30
Сирени для оповіщення населення про повітряну небезпеку в області працюють. Їх роботу забезпечують альтернативні джерела живлення.
Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.
Якщо в окремих районах будуть тимчасові перебої з вуличним оповіщенням, користуйтесь додатковими засобами:
▪️мобільний додаток «Повітряна тривога», для ios https://apple.co/3prxLgq, для android https://play.google.com/store/apps/details...;
▪️сторінка Волинської ОДА у фейсбуці:
https://www.facebook.com/voladm.gov.ua;
▪️телеграм-канал «Оповіщення Волинь»: https://t.me/+MqqFNAiBaqoxOWZi
▪️телеграм-канал начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка (https://t.me/volynskaODA).
Зауважимо, що Інформаційне агентство ВолиньPost також повідомляє про оголошення та відбій повітряної тривоги на своїй сторінці у фейсбуці та у телеграм-каналі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.
Якщо в окремих районах будуть тимчасові перебої з вуличним оповіщенням, користуйтесь додатковими засобами:
▪️мобільний додаток «Повітряна тривога», для ios https://apple.co/3prxLgq, для android https://play.google.com/store/apps/details...;
▪️сторінка Волинської ОДА у фейсбуці:
https://www.facebook.com/voladm.gov.ua;
▪️телеграм-канал «Оповіщення Волинь»: https://t.me/+MqqFNAiBaqoxOWZi
▪️телеграм-канал начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка (https://t.me/volynskaODA).
Зауважимо, що Інформаційне агентство ВолиньPost також повідомляє про оголошення та відбій повітряної тривоги на своїй сторінці у фейсбуці та у телеграм-каналі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Два «прильоти» у Ковелі: що офіційно відомо
Сьогодні, 13:40
На Волині через відсутність світла на деяких територіях можуть перебої з сиреною
Сьогодні, 13:30
У другу повітряну тривогу Росія знову випустила ракети по Волині
Сьогодні, 12:58
У Ковелі локалізували пожежу, яка виникла через влучання ракети
Сьогодні, 12:23
Медіа