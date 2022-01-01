На Волині через відсутність світла на деяких територіях можуть перебої з сиреною





Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.



Якщо в окремих районах будуть тимчасові перебої з вуличним оповіщенням, користуйтесь додатковими засобами:



▪️мобільний додаток «Повітряна тривога», для ios



▪️сторінка Волинської ОДА у фейсбуці:



https://www.facebook.com/voladm.gov.ua;



▪️телеграм-канал «Оповіщення Волинь»:



▪️телеграм-канал начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка (



Зауважимо, що Інформаційне агентство ВолиньPost також повідомляє про оголошення та відбій повітряної тривоги на своїй сторінці у фейсбуці та у телеграм-каналі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сирени для оповіщення населення про повітряну небезпеку в області працюють. Їх роботу забезпечують альтернативні джерела живлення.Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.Якщо в окремих районах будуть тимчасові перебої з вуличним оповіщенням, користуйтесь додатковими засобами:▪️мобільний додаток «Повітряна тривога», для ios https://apple.co/3prxLgq , для android https://play.google.com/store/apps/details... ▪️сторінка Волинської ОДА у фейсбуці:▪️телеграм-канал «Оповіщення Волинь»: https://t.me/+MqqFNAiBaqoxOWZi ▪️телеграм-канал начальника Волинської ОВА https://t.me/volynskaODA ).Зауважимо, щотакож повідомляє про оголошення та відбій повітряної тривоги ната у

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію