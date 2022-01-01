На Волині через відсутність світла на деяких територіях можуть перебої з сиреною

На Волині через відсутність світла на деяких територіях можуть перебої з сиреною
Сирени для оповіщення населення про повітряну небезпеку в області працюють. Їх роботу забезпечують альтернативні джерела живлення.

Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.

Якщо в окремих районах будуть тимчасові перебої з вуличним оповіщенням, користуйтесь додатковими засобами:

▪️мобільний додаток «Повітряна тривога», для ios https://apple.co/3prxLgq, для android https://play.google.com/store/apps/details...;

▪️сторінка Волинської ОДА у фейсбуці:

https://www.facebook.com/voladm.gov.ua;

▪️телеграм-канал «Оповіщення Волинь»: https://t.me/+MqqFNAiBaqoxOWZi

▪️телеграм-канал начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка (https://t.me/volynskaODA).

Зауважимо, що Інформаційне агентство ВолиньPost також повідомляє про оголошення та відбій повітряної тривоги на своїй сторінці у фейсбуці та у телеграм-каналі.

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Теги: сирена, тривога
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