Масований обстріл України сьогодні вранці: ППО збила 18 російських ракет

Масований обстріл України сьогодні вранці: ППО збила 18 російських ракет
Вранці в суботу Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-101 та "Калібр": 18 із 33 збила протиповітряна оборона.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

"22 жовтня о 7.00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави.

Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього – 16 пусків", - йдеться у повідомленні.

Інформують також, що в зонах відповідальності повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога: 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 5 КР "Калібр".

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Теги: ракети, ППО, Повітряні сили
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