У Ковелі локалізували пожежу, яка виникла через влучання ракети

У Ковелі локалізували пожежу, яка виникла через влучання ракети
Пожежу у Ковелі, що виникла на об’єкті інфраструктури через влучання ворожої ракети, локалізовано.

Про це станом на 12:05 22 жовтня повідомило Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Про масштаби руйнувань та інші деталі наразі невідомо.

Раніше міський голова Ковеля Ігор Чайка просив містян запастися водою та зарядити всі пристрої доти, доки знову відновлять подачу електроенергії!

"Всі аварійні служби в місті вже працюють! Відновлювальні роботи проводяться. Встоїмо!" - писав Чайка на офіційній сторінці у фейсбуці.

Зображення ілюстративне

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Теги: Ковель, влучання, ракета
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