У Ковелі локалізували пожежу, яка виникла через влучання ракети





Про це станом на 12:05 22 жовтня повідомило Головне управління ДСНС України у Волинській області.



Про масштаби руйнувань та інші деталі наразі невідомо.



Раніше міський голова Ковеля Ігор Чайка просив містян запастися водою та зарядити всі пристрої доти, доки знову відновлять подачу електроенергії!



"Всі аварійні служби в місті вже працюють! Відновлювальні роботи проводяться. Встоїмо!" - писав Чайка на офіційній сторінці у фейсбуці.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пожежу у Ковелі, що виникла на об’єкті інфраструктури через влучання ворожої ракети, локалізовано.Про це станом на 12:05 22 жовтня повідомило Головне управління ДСНС України у Волинській області.Про масштаби руйнувань та інші деталі наразі невідомо.Раніше міський голова Ковеля Ігор Чайка просив містян запастися водою та зарядити всі пристрої доти, доки знову відновлять подачу електроенергії!"Всі аварійні служби в місті вже працюють! Відновлювальні роботи проводяться. Встоїмо!" - писав Чайка на офіційній сторінці у фейсбуці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію