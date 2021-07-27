Відомо, коли у Луцьку відновлять водопостачання





Орієнтовно за годину (приблизно о 13 годині) буде відновлено водопостачання усюди, крім квартир в багатоквартирних будинках, які знаходяться вище 4-5 поверху.



Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



За його словами, у квартирах в багатоквартирних будинках, які знаходяться вище 4-5 поверху, вода з‘явиться, коли буде відновлене електропостачання, адже не працюють підйомні станції.





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