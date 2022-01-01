У Рівному – теж влучання ворожих ракет
Сьогодні, 10:45
Вранці 22 жовтня Росія обстріляла ракетами Рівне.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у своїх соцмережах.
«Ворог дістався і до нас. Є влучання», - написав він.
Згодом додав, що проїзд вулицею Млинівська у Рівному обмежений. Також перекрите Луцьке кільце, в сторону Млинівської. Транспорт пускають з вулиці Князя Володимира на вул Білу і з Золотіївського мосту.
Коваль закликав рівнян обирати альтернативні маршрути.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Луцьку сталося кілька вибухів. Міський голова Ігор Поліщук повідомив про влучання в об‘єкт енергетики. Опіки отримала одна цивільна людина.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у своїх соцмережах.
«Ворог дістався і до нас. Є влучання», - написав він.
Згодом додав, що проїзд вулицею Млинівська у Рівному обмежений. Також перекрите Луцьке кільце, в сторону Млинівської. Транспорт пускають з вулиці Князя Володимира на вул Білу і з Золотіївського мосту.
Коваль закликав рівнян обирати альтернативні маршрути.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Луцьку сталося кілька вибухів. Міський голова Ігор Поліщук повідомив про влучання в об‘єкт енергетики. Опіки отримала одна цивільна людина.
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