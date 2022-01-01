У Рівному – теж влучання ворожих ракет

У Рівному – теж влучання ворожих ракет
Вранці 22 жовтня Росія обстріляла ракетами Рівне.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у своїх соцмережах.

«Ворог дістався і до нас. Є влучання», - написав він.

Згодом додав, що проїзд вулицею Млинівська у Рівному обмежений. Також перекрите Луцьке кільце, в сторону Млинівської. Транспорт пускають з вулиці Князя Володимира на вул Білу і з Золотіївського мосту.

Коваль закликав рівнян обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Луцьку сталося кілька вибухів. Міський голова Ігор Поліщук повідомив про влучання в об‘єкт енергетики. Опіки отримала одна цивільна людина.

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Теги: Віталій Коваль, Рівне
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