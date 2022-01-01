Офіційно: у Луцьку – «приліт» в об'єкт енергетики, що робити містянам
Сьогодні, 09:59
В обласному центрі Волині сталося кілька вибухів. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про влучання в об‘єкт енергетики.
Про це Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста", - йдеться у дописі міського голови.
На місці влучання працюють рятувальники.
Також Ігор Поліщук порадив лучанам зробити запас води.
Деталі згодом.
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Про це Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста", - йдеться у дописі міського голови.
На місці влучання працюють рятувальники.
Також Ігор Поліщук порадив лучанам зробити запас води.
Деталі згодом.
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