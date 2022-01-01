Офіційно: у Луцьку – «приліт» в об'єкт енергетики, що робити містянам

Офіційно: у Луцьку – «приліт» в об'єкт енергетики, що робити містянам
В обласному центрі Волині сталося кілька вибухів. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про влучання в об‘єкт енергетики.

Про це Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста", - йдеться у дописі міського голови.

На місці влучання працюють рятувальники.

Також Ігор Поліщук порадив лучанам зробити запас води.

Деталі згодом.

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Теги: вибух, війна, Луцьк, Ігор Поліщук
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