«Люди тільки зробили ремонт»: Поліщук показав пошкоджений ударною хвилею будинок у Луцьку
Сьогодні, 11:22
В обласному центрі Волині сталося кілька вибухів. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про влучання в об‘єкт енергетики.
Про це Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста", - йдеться у дописі міського голови.
На місці влучання працюють рятувальники.
Також Ігор Поліщук порадив лучанам зробити запас води.
Згодом міський голова розповів деталі.
"Ударною хвилею пошкоджено приватний будинок. Одна цивільна особа отримала опіки. За попередньою інформацією, загиблих немає", - написав Поліщук.
Ще через деякий час Поліщук показав пошкодження будинку, що постраждав від ударної хвилі та уламків ракети.
«Люди тільки зробили ремонт. Ми допоможемо людям все відремонтувати й відновити в найкоротший термін», - написав міський голова.
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Про це Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста", - йдеться у дописі міського голови.
На місці влучання працюють рятувальники.
Також Ігор Поліщук порадив лучанам зробити запас води.
Згодом міський голова розповів деталі.
"Ударною хвилею пошкоджено приватний будинок. Одна цивільна особа отримала опіки. За попередньою інформацією, загиблих немає", - написав Поліщук.
Ще через деякий час Поліщук показав пошкодження будинку, що постраждав від ударної хвилі та уламків ракети.
«Люди тільки зробили ремонт. Ми допоможемо людям все відремонтувати й відновити в найкоротший термін», - написав міський голова.
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