«Люди тільки зробили ремонт»: Поліщук показав пошкоджений ударною хвилею будинок у Луцьку

В обласному центрі Волині сталося кілька вибухів. Міський голова Луцька Ігор ПоліщукПро це Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста", - йдеться у дописі міського голови.На місці влучання працюють рятувальники.Також Ігор Поліщук порадив лучанам зробити запас води.Згодом міський голова розповів деталі."Ударною хвилею. За попередньою інформацією, загиблих немає", - написав Поліщук.Ще через деякий час Поліщук показав пошкодження будинку, що постраждав від ударної хвилі та уламків ракети.«Люди тільки зробили ремонт. Ми допоможемо людям все відремонтувати й відновити в найкоротший термін», - написав міський голова.