У другу повітряну тривогу Росія знову випустила ракети по Волині

Ворог знову атакував Волинь. Є повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури.Про це повідомив голова Волинської ОВАу своїх соцмережах.Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.Наразі працюють усі відповідні служби.Відомо, що повторний приліт стався на об'єкт у Ковелі."Прохання до волинян – не публікуйте та не поширюйте фото і відеоматеріали у соцмережах", - написав Погуляйко.Нагадаємо, вранці 22 жовтня стався перший обстріл, від якого постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури Луцька та Ковеля.