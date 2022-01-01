У другу повітряну тривогу Росія знову випустила ракети по Волині
Сьогодні, 12:58
Ворог знову атакував Волинь. Є повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у своїх соцмережах.
Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.
Наразі працюють усі відповідні служби.
Відомо, що повторний приліт стався на об'єкт у Ковелі.
"Прохання до волинян – не публікуйте та не поширюйте фото і відеоматеріали у соцмережах", - написав Погуляйко.
Нагадаємо, вранці 22 жовтня стався перший обстріл, від якого постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури Луцька та Ковеля.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у своїх соцмережах.
Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.
Наразі працюють усі відповідні служби.
Відомо, що повторний приліт стався на об'єкт у Ковелі.
"Прохання до волинян – не публікуйте та не поширюйте фото і відеоматеріали у соцмережах", - написав Погуляйко.
Нагадаємо, вранці 22 жовтня стався перший обстріл, від якого постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури Луцька та Ковеля.
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